Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

Извор:

Агенције

01.12.2025

07:19

Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ, након преговора америчке и украјинске делегације на Флориди, да постоји "велика шанса" да се постигне споразум којим би се окончао рат у Украјини.

Трамп је новинарима у предсједничком авиону рекао да преговори "иду напред, иду добро", преноси Си-Ен-Ен.

- Желимо да спријечимо да људи буду убијени. Мислим да постоји велика шанса да постигнемо договор - рекао је Трамп.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Састанак био веома продуктиван

Додао је да је до тог закључка дошао након разговора са америчким државним секретаром Марком Рубиом и специјалним изаслаником Стивом Виткофом, након њихових разговора са украјинским званичницима јуче поподне.

- Разговарао сам са њима и добро им иде. Украјина има неких тешких проблема, али мислим да би Русија вољела да се то заврши - рекао је Трамп током повратка у Вашингтон из Флориде.

На питање какве "тешке проблеме" има Украјина, Трамп је указао на случајеве против корупције највиших званичника те земље који су у току, што како је казао "није од помоћи".

donald tramp

Свијет

Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном

Трампови коментари о корупцији у Украјини услиједили су неколико дана након што је главни помоћник украјинског предсједника Володимира Зеленског, Андриј Јермак, поднио оставку након претреса који је извршен у његовој кући због сумње на умијешаност у корупцију у енергетском сектору, чиме је Украјина остала без једног од кључних преговарача.

