Песков открио датум: Када ће се састати Путин и Виткоф

30.11.2025

14:55

Песков открио датум: Када ће се састати Путин и Виткоф

Шеф руске државе Владимир Путин састаће са специјалним изаслаником САД Стивом Виткофом прије своје државне посете Индији, потврдио је у емисији "Москва. Кремљ. Путин" портпарол руског лидера Дмитриј Песков, преноси ТАСС.

Како је рекао, предсједник Русије Владимир Путин ће у посјету примити специјалног Трамповог изасланика до 4. или 5. децембра.

Руски новинар Павел Зарубин је питао портпарола Кремља да ли је долазак Виткофа могућ у понедјељак, уторак или сриједу, ако руски лидер у четвртак путује у Индију.

Виктор Орбан и Владимир Путин

Свијет

Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије

"Методом дедукције сте тачно погодили", рекао је Песков.

Раније је снајављено да би Виткоф требало да дође у Москву на преговоре о мировном споразуму у Украјини. Портпарол Кремља раније је изјавио да Русија у овој фази преговоре води само са САД, не и са Европском унијом.

"За нас је најважнија ствар Трампова мировна мисија и напори његових савезника, које сада предузимају. Ми се припремамо управо за те контакте", рекао је Песков на Првом каналу.

Украјинска делегација требало би да се данас састане са представницима Трампове администрације на Флориди.

Руски предсједник Владимир Путин је након самита у Бишкеку рекао новинарима да су након преговора у Женеви између Украјине и Сједињених Држава, они међусобно одлучили да свих 28 тачака треба подијелити на четири компоненте.

Москви је све пренесено и генерално се слаже да се ово може користити као основа за будући споразум, преноси РТ Балкан.

Украјина

Русија

Стив Виткоф

Владимир Путин

Дмитриј Песков

