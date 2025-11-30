Logo
Кремљ: Сваки дан је изгубљен дан за Зеленског

Извор:

СРНА

30.11.2025

12:31

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Позиција Владимира Зеленског се сваког дана погоршава и унутар Украјине и на фронту, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

''Једно је сигурно - сваки дан је изгубљен дан за Зеленског и кијевски режим. Сваког дана се њихов положај погоршава и унутар земље и на фронту'', рекао је Песков за руске медије.

vitkof putin

Свијет

Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље

Према његовим ријечима, Зеленски је направио много политичких грешака, укључујући и то што је дозволио Западу да контролише унутрашње структуре Украјине.

''Направио је безброј политичких грешака када су се закони усвајали, а затим поништавали. Они имају своје односе са западњацима који, на овај или онај начин, контролишу НАБУ (Национални антикорупцијски биро Украјине) и друге структуре. Наравно, сада када постоји тренд ка мировном рјешењу, укључено је много играча'', рекао је портпарол Кремља.

Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ: Корупцијски скандал потреса Украјину и подрива њен политички систем

Песков је додао и да предсједник Русије Владимир Путин брзо и ефикасно реагује на убрзани темпо међународних дешавања.

''Све се веома убрзало, убрзали су се и сви процеси у међудржавним пословима... Наравно, земље морају да прилагоде своје распореде у складу са тим и буду спремне да брзо реагују. Наш предсједник реагује брзо и ефикасно, на начин који најбоље одговара интересима наше земље'', истакао је Песков.

Kremlj

Володимир Зеленски

Дмитриј Песков

