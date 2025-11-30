Извор:
СРНА
30.11.2025
12:31
Коментари:0
Позиција Владимира Зеленског се сваког дана погоршава и унутар Украјине и на фронту, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
''Једно је сигурно - сваки дан је изгубљен дан за Зеленског и кијевски режим. Сваког дана се њихов положај погоршава и унутар земље и на фронту'', рекао је Песков за руске медије.
Свијет
Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље
Према његовим ријечима, Зеленски је направио много политичких грешака, укључујући и то што је дозволио Западу да контролише унутрашње структуре Украјине.
''Направио је безброј политичких грешака када су се закони усвајали, а затим поништавали. Они имају своје односе са западњацима који, на овај или онај начин, контролишу НАБУ (Национални антикорупцијски биро Украјине) и друге структуре. Наравно, сада када постоји тренд ка мировном рјешењу, укључено је много играча'', рекао је портпарол Кремља.
Свијет
Кремљ: Корупцијски скандал потреса Украјину и подрива њен политички систем
Песков је додао и да предсједник Русије Владимир Путин брзо и ефикасно реагује на убрзани темпо међународних дешавања.
''Све се веома убрзало, убрзали су се и сви процеси у међудржавним пословима... Наравно, земље морају да прилагоде своје распореде у складу са тим и буду спремне да брзо реагују. Наш предсједник реагује брзо и ефикасно, на начин који најбоље одговара интересима наше земље'', истакао је Песков.
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму