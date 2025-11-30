Извор:
30.11.2025
Терористички режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност и то сви схватају, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Сви већ разумију да ова међународна терористичка неонацистичка ћелија угрожава глобалну безбједност", рекла је Захарова новинарима коментаришући јучерашњи напад на објекте Каспијског гасоводног конзорцијума.
Она је додала да ће Русија обавијестити све међународне институције о терористичком нападу Украјине на Каспијски гасоводни конзорцијум.
