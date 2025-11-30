Logo
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Извор:

СРНА

30.11.2025

10:47

Коментари:

0
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност
Фото: X

Терористички режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност и то сви схватају, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Сви већ разумију да ова међународна терористичка неонацистичка ћелија угрожава глобалну безбједност", рекла је Захарова новинарима коментаришући јучерашњи напад на објекте Каспијског гасоводног конзорцијума.

Она је додала да ће Русија обавијестити све међународне институције о терористичком нападу Украјине на Каспијски гасоводни конзорцијум.

Подијели:

Тагови:

Kijev

Марија Захарова

Русија

Коментари (0)
