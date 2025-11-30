Logo
Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

Извор:

АТВ

30.11.2025

10:18

Коментари:

0
Фото: Pexel/David Eluwole
Фото: Pexel/David Eluwole

Кошаркашке репрезентације Србије и БиХ вечерас настављају наступ у квалификацијама за Свјетско првенство 2027. године.

Екипа Србије гостоваће у Сарајеву од 20.00 часова у другом колу групе Ц.

Подсјећамо, тим Србије савладао је у првом колу Швајцарску, док је састав БиХ поражен од Турске.

У првом мечу другог кола групе Ц, селекција Швајцарске ће од 17.00 часова у Фрибургу дочекати Турску.

Три најбоље селекције из групе пласираће се у наредну фазу квалификација уз преношење бодова.

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

