Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

30.11.2025
Кошаркашке репрезентације Србије и БиХ вечерас настављају наступ у квалификацијама за Свјетско првенство 2027. године.
Екипа Србије гостоваће у Сарајеву од 20.00 часова у другом колу групе Ц.
Подсјећамо, тим Србије савладао је у првом колу Швајцарску, док је састав БиХ поражен од Турске.
У првом мечу другог кола групе Ц, селекција Швајцарске ће од 17.00 часова у Фрибургу дочекати Турску.
Три најбоље селекције из групе пласираће се у наредну фазу квалификација уз преношење бодова.
