Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Извор:
Информер
30.11.2025
09:19
Коментари:0
Жељко Обрадовић, како ствари стоје, неће се вратити на мјесто тренера Партизана, а главна препрека наводно је група кошаркаша са којима не може да сарађује.
Клуб је у суботу потврдио да Жељко Обрадовић више није тренер Партизана. Послије пораза и оставке након Панатинаикоса Обрадовић и емотивног дочека на аеродрому од стране навијача, састанка са Извршним одбором клуба, ипак је преломио да напусти црно-бијели табор. У суботу се пред тренинг екипе испред Арене окупио велики број навијача и пружио подршку Жељку Обрадовићу да се врати на клупу црно-бијелих.
Друштво
Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима
Видећемо да ли ће то утицати можда на нови преокрет и повратак легендарног тренера, али тренутно су највећи проглем, како се спекулише, четворица играча до који није могао да допре, а то су: Двејн Вашингтон, Тајрик Џонс, Стерлинг Браун и Џабари Паркер. Играчи са којима није на истој таласној дужини не оговарају на његове захтјеве, што је најгоре игноришу их, па у таквим условим не може да настави да води екипу. Подсјећамо, Џонс је био у центар пажње када је дуел са Асвелом пропустио због повреде, али је отпутовао са екипом за Лион. Тада је у цивилу пратио меч, а приликом једне ситуације нашао се у расправи са Жељком. Американац се бунио због одлуке судија, а тренер му је тражио да се врати на своје мјесто како не би добио техничку, па је било јасно да не функционише све сјајно.
(информер)
Кошарка
10 ч0
Кошарка
21 ч1
Кошарка
23 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму