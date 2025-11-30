Logo
Large banner

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Извор:

Информер

30.11.2025

09:19

Коментари:

0
Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Жељко Обрадовић, како ствари стоје, неће се вратити на мјесто тренера Партизана, а главна препрека наводно је група кошаркаша са којима не може да сарађује.

Клуб је у суботу потврдио да Жељко Обрадовић више није тренер Партизана. Послије пораза и оставке након Панатинаикоса Обрадовић и емотивног дочека на аеродрому од стране навијача, састанка са Извршним одбором клуба, ипак је преломио да напусти црно-бијели табор. У суботу се пред тренинг екипе испред Арене окупио велики број навијача и пружио подршку Жељку Обрадовићу да се врати на клупу црно-бијелих.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

Видећемо да ли ће то утицати можда на нови преокрет и повратак легендарног тренера, али тренутно су највећи проглем, како се спекулише, четворица играча до који није могао да допре, а то су: Двејн Вашингтон, Тајрик Џонс, Стерлинг Браун и Џабари Паркер. Играчи са којима није на истој таласној дужини не оговарају на његове захтјеве, што је најгоре игноришу их, па у таквим условим не може да настави да води екипу. Подсјећамо, Џонс је био у центар пажње када је дуел са Асвелом пропустио због повреде, али је отпутовао са екипом за Лион. Тада је у цивилу пратио меч, а приликом једне ситуације нашао се у расправи са Жељком. Американац се бунио због одлуке судија, а тренер му је тражио да се врати на своје мјесто како не би добио техничку, па је било јасно да не функционише све сјајно.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

Košarka

odlazak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анкара забринута због напада на танкере

Свијет

Анкара забринута због напада на танкере

9 ч

0
Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

Сцена

Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

9 ч

0
Полицијски инспектор осумњичен за силовање

Србија

Полицијски инспектор осумњичен за силовање

9 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 14 беба

10 ч

0

Више из рубрике

Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

Кошарка

Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

10 ч

0
Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Кошарка

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

21 ч

1
Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима

Кошарка

Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима

23 ч

0
Хаос испред Арене: Ништа од тренинга Партизана, навијачи пријете прекидањем утакмице

Кошарка

Хаос испред Арене: Ништа од тренинга Партизана, навијачи пријете прекидањем утакмице

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner