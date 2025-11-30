Да ли класична ручна кочница изумире? Мање од 10 % нових аутомобила је користи

30.11.2025
10:14
Коментари:0
Истраживања показују да мање од 10 процената нових аутомобила, углавном у нижим сегментима, тренутно има класичну ручну кочницу. Неки од њих чак нуде обе опције. Ово представља драматичан пад од 30 процената у односу на 2018. годину.
Од 42 нова аутомобила лансирана 2024. године на главним европским тржиштима, само један - Дачија Спринг - нудио је стандардну ручну кочницу. С обзиром на то да многи произвођачи прелазе на електрична возила до краја ове деценије, традиционална ручна кочница ће вјероватно изумријети у новим аутомобилима до почетка 2030-их.
Електрична паркинг кочница (EPB) постала је стандардна код већине нових модела који су тренутно у продаји. Главни разлози за прелазак су аутоматизација, уштеда простора у кабини, интеграција са безбједносним системима и олакшавање производње електрификованих возила.
Ауто-мото
Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила
Класична ручна кочница, за неке је алат за забаву у вожњи, за друге једноставна безбједносна карактеристика која се користи приликом паркирања возила, а за треће безбједност при кретању на брду и душевни мир у вези са одржавањем. Међутим, посљедњих година, традиционална ручна кочница нестаје из модерних аутомобила, јер ју је замијенило електронско рјешење, такозвана електрична паркинг кочница која се активира дугметом.
У протеклих пет година, многи произвођачи су елиминисали традиционалну ручну кочницу у корист дугмета. Неки од њих су је оставили у нижим нивоима опреме.
Данас, Алфа Ромео, ДС, Хонда, Јагуар, Ленд Ровер, Лексус, Мерцедес-Бенц, Порше и Волво више немају аутомобил са ручном кочницом на тржишту. С друге стране, постоје и неки други брендови (Хјундаи, Фолксваген, Дачија, Шкода, Опел, Мазда, Тојота, итд.) који нуде ручну кочницу у одређеним приступачнијим или, обрнуто, у спортским моделима.
Ауто-мото
Не возите се у зимским јакнама: Тест показује колико то може бити опасно
На почетку новог миленијума, BMW серије 7 E65 и Lancia Thesis били су први серијски аутомобили који су имали електричну ручну кочницу. Другим ријечима, механичка полуга или педала замијењена је електричним дугметом. Данас су електричне или прецизније, електромеханичке ручне кочнице уобичајене чак и у јефтиним аутомобилима.
Већини старијих возача у ауто-школама је савјетовано да што мање користе ручну кочницу. Овај савјет је дјелимично дошао због лоших искустава са ручном кочницом када је механизам у добош кочницама могао да блокира, или је сајла могла да откаже, па кочница није могла да се отпусти.
Такође, већина нових аутомобила има функцију ''hill holder“, која олакшава покретање на брду без потребе за ручном кочницом, што њену корисну и практичну страну чини све мање важном и корисном, преноси Кликс.
Хроника
2 д0
Хроника
2 д0
Хроника
2 д1
Хроника
3 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму