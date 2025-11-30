Logo
Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

30.11.2025

10:52

Фото: ATV

Предсједавајући парламентарне делегације БиХ Парламентарној скупштини Уније за Медитеран Милан Петковић учествовао је на Форуму и Самиту предсједника ове уније у Каиру, те том приликом указао да одрживог развоја нема без једнаких шанси за све.

Фокус овогодишњег Форума и Самита био је на промоцији економске сарадње између двије обале Медитерана и ревитализацији Процеса из Барселоне, из којег је прије 30 година настала Унија за Медитеран, организација која окупља све државе чланице ЕУ, 11 земаља Блиског истока и сјеверне Африке, те Монако и три балканске и медитеранске земље – БиХ, Албанију и Црну Гору

Петковић је истакао да кључни услови за успјешнију економску сарадњу земаља региона јесу олакшавање трговинских процедура и хармонизација стандарда, чиме би се смањили трошкови и убрзала размјена међу медитеранским државама.

Он је нагласио да је потребно додатно подстицати прекограничне пројекте у енергетици, транспорту и водоснабдијевању, укључујући модернизацију лука и жељезничких мрежа, саопштено је данас из парламента БиХ.

"Ове иницијативе, укључујући и повећање удјела обновљиве енергије кроз соларне и вјетроенергетске пројекте, развој зелене инфраструктуре, паметних градова, кружне економије и модерног управљања отпадом, директно доприносе остварењу циљева Пакта за Медитеран", поручио је Петковић.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

У обраћању учесницима у оквиру дискусије о изградњи позитивне агенде за евромедитерански регион, с акцентом на економску сарадњу у оквиру новог Пакта за Медитеран, Петковић је нагласио да Медитеран данас, више него икада, треба нову визију, засновану на сарадњи, повјерењу и заједничким рјешењима.

Петковић је нагласио да економска сарадња мора бити темељ тог приступа, од јачања трговине и улагања, преко подршке иновацијама и дигиталној трансформацији, до развојних иницијатива које смањују разлике између сјевера и југа, истока и запада региона.

Према његовим ријечима, нови Пакт за Медитеран, представљен од Европске комисије у октобру 2025. године, пружа снажну политичку и стратешку основу.

"Пакт промовише економски раст, интеграцију тржишта, дигиталну повезаност и одрживе инвестиције, а посебно наглашава укључивање младих, образовање, мобилност и социјалну инклузију. Наша визија и приједлози директно надограђују ове циљеве", рекао је Петковић.

Овом приликом је констатовао да родна равноправност и социјална инклузија нису споредна питања, већ кључни покретачи напретка.

"Оснаживање жена, младих и рањивих група доприноси стабилнијим друштвима и конкурентнијим економијама. Наш регион може напредовати само ако је сваки глас уважен, а свако лице добије прилику да допринесе", рекао је Петковић.

Закључио је да је заједничким напорима држава чланица Парламентарне скупштине Уније за Медитеран могуће изградити Медитеран као простор дијалога, развоја и наде, простор у којем се различитости препознају као снага, а сарадња као једини пут напријед.

Mika Brunold

Тенис

Тенисер (21) објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

Форум и Самит Парламентарне скупштине Уније за Медитеран у Каиру завршен је усвајањем усвајањем заједничке декларације под називом "Заједничка визија".

У усвојеној Декларацију из Каира Парламентарна скупштина Уније за Медитеран подвлачи суштинску важност мира, безбједности, стабилности, дијалога и поштовања међународног права као темеља регионалне сарадње.

Медитеран који се мијења 30 година након Процеса из Барселоне, у којој су учесници потврдили да Медитеран остаје заједнички и међузависан простор, суочен са све сложенијим и међусобно повезаним изазовима који захтијевају да се он стави у срж како европских, тако и регионалних стратешких агенда.

Тагови:

Kairo

Samit

Милан Петковић

