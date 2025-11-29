Устав и Дејтон јасни: Имовина је у надлежности ентитета

Аутор:Весна Азић
Непокретна имовина припада Републици Српској за шта су доказ устави Српске и БиХ, као и материјални законски прописи донесени од Народне скупштине, којима се уређује област непокретности на територији Републике Српске, каже директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Драган Станковић.
"Уставом БиХ, Анекс четири Дејтонског мировног споразума, чланом три прописано је да све владине функције и овлаштења која нису овим Уставом изричито дата институцијама БиХ припадају ентитетима", истакао је Станковић.
Он је додао и да непокретна имовина која се налази на територији Федерације БиХ у складу са уставима БиХ и ФБиХ припада Федерацији.
Група бошњачких посланика, уз одређену подршку, упорно, али узалудно инсистира на доношењу антидејтонског и неуставног закона о такозваној државној имовини, оцијенио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.Којић је указао да је потпуно јасна дејтонска и уставна позиција и БиХ и Републике Српске, јер је питање имовине ријешено Дејтонским мировним споразумом, према којем је имовина искључиво у надлежности ентитета.
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да "Тројка" интензивно позива нелегитимног Кристијана Шмита да наметне закон о тзв. државној имовини што је најопасније за БиХ.
Дејтонским споразумом 49 одсто територије бивше БиХ припало је Републици Српској и то мора да буде укњижено као њена имовина, од тога ниједан Србин неће одустати, каже предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић.
"Тих 49 одсто мора да се укњижи као имовина Републике Српске и то свака политичка партија, сваки субјект и сваки Србин захтијева и никада неће одустати, јер је то резултат борбе и жртава које су дате за слободу и очување Републике Српске", рекао је Остојић.
Појам имовине не може да се преведе у неки јавноправни институт и то јој не даје ни Устав БиХ, рекао је професор Правног факултета Универзитета у Бањалуци Зоран Васиљевић.
"Имовина је шири појам од права својине", јасан је Васиљевић.
Према његовим ријечима, само уз сагласност ентитета може доћи до преноса неке од тих надлежности на ниво БиХ и без тога једноставно о томе нема шта ни да се разговара.
