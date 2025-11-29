Logo
Вујичић: Према Дејтону, не постоји никаква државна имовина

СРНА

29.11.2025

12:26

Вујичић: Према Дејтону, не постоји никаква државна имовина
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је данас да свима у БиХ мора бити јасно да не постоји државна имовина већ да је Дејтонским мировним споразумом дефинисано да постоји имовина Републике Српске и имовина ФБиХ.

- Не постоји никаква државна имовина, а све што раде федерални посланици у Представничком дому јесте то да на перфидан начин покушавају да оно што припада Републици Српској отму кроз покушај усвајања закона о државној имовини у БиХ - нагласио је Вујичић.

Вујичић је истакао да је ово заиста "црвена линија" испод које нико из Републике Српске неће прећи.

Он је напоменуо да на посљедњој сједници Представничког дома овај закон не да није прошао, "него неће ни проћи".

- Будући да закон није прошао, видите да у помоћ призивају /лажног међународног представника у БиХ/ Кристијана Шмита, не би ли он на крају мандата направио још један већи проблем у БиХ, и оно што не постоји, оно што је на нивоу Републике Српске и Федерације насилно пребаци на ниво БиХ - каже Вујичић за Срну.

Он је навео да идеја државне имовине коју "гура" дио Бошњака никада неће добити подршку СНСД-а.

- Оно што је имовина Републике Српске то и припада Српској и нас не занима никаква имовина која припада Федерацији - наглашава Вујичић.

Указао је да је став СНСД-а потпуно јасан и да ниједан једини закон о нечему што је дефинисано Дејтонским мировним споразумом, а што у федералном Сарајеву зову државна имовина, никада неће добити подршку ове странке.

- Нас искључиво занима оно што је на простору Републике Српске и то треба да остане и остаће у власништу општина Републике Српске и саме Републике - истакао је Вујичић.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ одлучио је на сједници 27. новембра да у редовној процедури разматра Приједлог закона о државној имовини јер на тој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури, како је то тражила група бошњачких посланика.

Ти предлагачи били су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

