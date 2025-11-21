Logo
Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Извор:

СРНА

21.11.2025

09:58

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да у Федерацији БиХ, за разлику од Републике Српске, никада нису у потпуности прихватили и спровели Дејтонски споразум, иако се за њега декларативно залажу, те славе неке друге празнике баштинећи неку имагинарну, а не дејтонску БиХ.

Вулићева је подсјетила да је 21. новембар Законом о празницима Републике Српске дефинисан као републички празник, а у ФБиХ је сасвим обичан дан.

"Слово Дејтонског споразума су покушавали уз помоћ дијела међународне заједнице претворити у `дух`, а ми упорно указивали да духове који лутају ходницима заједничких институција треба истјерати и вратити се слову Дејтона, на који смо сви положили заклетву у тим истим институцијама",истакла је Вулићева.

Она је оцијенила да је њихов однос према том документу садржан и у томе да оригинални потписани примјерак Дејтонског споразума институције БиХ немају јер је наводно украден и нестао, а више је за вјеровати да је намјерно сакривен како би се тумачио, а не спроводио, те како би временом "духови" избрисали "слова".

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Свијет

Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

"Вратимо се договору три народа и два ентитета без страног интервенционизма, без наметања и уз уважавање политичких представника којима су конститутивни народи и ентитети дали повјерење", поручила је Вулићева.

Она је нагласила да су, позивајући се на Основне принципе договорене 8. септембра 1995. године у Женеви и 26. септембра 1995. у Њујорку, Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи /заједно са осталима/ одлучили како гласи Устав БиХ у оквиру Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

