Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Извор:
СРНА
21.11.2025
09:58
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да у Федерацији БиХ, за разлику од Републике Српске, никада нису у потпуности прихватили и спровели Дејтонски споразум, иако се за њега декларативно залажу, те славе неке друге празнике баштинећи неку имагинарну, а не дејтонску БиХ.
Вулићева је подсјетила да је 21. новембар Законом о празницима Републике Српске дефинисан као републички празник, а у ФБиХ је сасвим обичан дан.
"Слово Дејтонског споразума су покушавали уз помоћ дијела међународне заједнице претворити у `дух`, а ми упорно указивали да духове који лутају ходницима заједничких институција треба истјерати и вратити се слову Дејтона, на који смо сви положили заклетву у тим истим институцијама",истакла је Вулићева.
Она је оцијенила да је њихов однос према том документу садржан и у томе да оригинални потписани примјерак Дејтонског споразума институције БиХ немају јер је наводно украден и нестао, а више је за вјеровати да је намјерно сакривен како би се тумачио, а не спроводио, те како би временом "духови" избрисали "слова".
Свијет
Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини
"Вратимо се договору три народа и два ентитета без страног интервенционизма, без наметања и уз уважавање политичких представника којима су конститутивни народи и ентитети дали повјерење", поручила је Вулићева.
Она је нагласила да су, позивајући се на Основне принципе договорене 8. септембра 1995. године у Женеви и 26. септембра 1995. у Њујорку, Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи /заједно са осталима/ одлучили како гласи Устав БиХ у оквиру Општег оквирног споразума за мир у БиХ.
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
49
11
44
11
43
11
40
11
37
Тренутно на програму