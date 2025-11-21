У Бањалуци обиљежавање крсне славе МУП Српске: Положени вијенци и цвијеће

Извор:
МУП Републике Српске у Бањалуци обиљежава крсну славу Светог архангела Михаила-Аранђеловдан. Обиљежавање је почело полагањем вијенаца на Централно спомен-обиљежје уз присуство највиших званичника Српске.
На централно спомен-обиљежје у Бањалуци, на којем су уклесана имена 782 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске који су животе дали у Одбрамбено-отаџбинском рату, положени су вијенци поводом обиљежавања крсне славе МУП-а - Аранђеловдана.
Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић, те делегација Србије и Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву.
Цвијеће су положили чланови породица погинулих припадника МУП-а Српске, сенатор Републике Српске Александар Вулин, делегације Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, Борачке организације Републике Српске, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза логораша и града Бањалука.
Предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу рапорт је предао командир Почасне јединице МУП-а Српске Витомир Петричевић.
У Центру за обуку у Залужанима у Спомен -цркви Светог архангела Михаила биће служен парастос погинулим припадницима МУП-а и освештан славски колач и жито.
МУП и његови припадници представљају симбол државотворности Српске и гарант опстанка српског народа.
Од формирања 1992. године, у изузетно тешким, ратним околностима, па све до данас, МУП Републике Српске је оста ослонац безбједности Српске и њених грађана, нагласили су званичници Српске.
