У Бањалуци обиљежавање крсне славе МУП Српске: Положени вијенци и цвијеће

Извор:

Агенције

21.11.2025

09:52

У Бањалуци обиљежавање крсне славе МУП Српске: Положени вијенци и цвијеће
Фото: Srna

МУП Републике Српске у Бањалуци обиљежава крсну славу Светог архангела Михаила-Аранђеловдан. Обиљежавање је почело полагањем вијенаца на Централно спомен-обиљежје уз присуство највиших званичника Српске.

На централно спомен-обиљежје у Бањалуци, на којем су уклесана имена 782 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске који су животе дали у Одбрамбено-отаџбинском рату, положени су вијенци поводом обиљежавања крсне славе МУП-а - Аранђеловдана.

Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић, те делегација Србије и Главне управе МУП-а Руске Федерације за град Москву.

Цвијеће су положили чланови породица погинулих припадника МУП-а Српске, сенатор Републике Српске Александар Вулин, делегације Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, Борачке организације Републике Српске, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза логораша и града Бањалука.

Предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу рапорт је предао командир Почасне јединице МУП-а Српске Витомир Петричевић.

У Центру за обуку у Залужанима у Спомен -цркви Светог архангела Михаила биће служен парастос погинулим припадницима МУП-а и освештан славски колач и жито.

МУП и његови припадници представљају симбол државотворности Српске и гарант опстанка српског народа.

Од формирања 1992. године, у изузетно тешким, ратним околностима, па све до данас, МУП Републике Српске је оста ослонац безбједности Српске и њених грађана, нагласили су званичници Српске.

МУП Републике Српске

