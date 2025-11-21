Којић: Враћањем изворном Дејтону поништити наметнуте интервенције

Извор:
Дејтонски мировни споразум дао је суверенитет Републици Српској, али је интервенционизмом високих представника дошло до знатног урушавања споразума и Устава БиХ као његовог дијела, због чега је једино рјешење за БиХ враћање изворном споразуму, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је у изјави за Срну навео да је Дејтонски споразум дао суверенитет Републици Српској у оквиру њених уставних надлежности прописаних Уставом Српске, али и Уставом БиХ, у којем је јасно речено да је све оно што није прописано - надлежност ентитета.
"Самим тим Република Српска има елементе државности и потпуно заокружен систем законодавне, извршне и судске власти и сувереног одлучивања унутар граница своје територије", истакао је Којић.
Он је констатовао да је чињеница да је интервенционизмом високих представника у неком ранијем периоду, те дјеловањем Кристијана Шмита, дошло до знатног урушавања Дејтонског мировног споразума и самог Устава.
"Оног тренутка када су високи представници престали да намећу измјене, онда је на ред дошао Уставни суд БиХ, који се од тумача Устава претворио у класичног уставотворца, доносећи одлуке којима су се одузимале надлежности ентитета, покушавајући да тиме смање њихов суверенитет", нагласио је Којић.
Којић је указао на то да кад се Дејтонски мировни споразум погледа са дистанце од 1995. године, када је закључен, до данас, он не постоји у изворном облику.
"Имамо једну потпуно промијењену уставну структуру гарантовану Дејтонским мировним споразумом, али оно што јесте важно - и даље у потпуности имамо суверенитет који има Република Српска на својој териотирији, и кроз законодавну, и кроз извршну и кроз судску власт", нагласио је Којић.
Он је истакао да је Дејтон дао врсту заштите виталног националног интереса, што је и био основ за потписивање споразума и прекид ратних сукоба, а то је да се могу у потпуности штитити витални интереси сваког народа и да један народ не може бити дискриминисан унутар БиХ.
"Бошњаци упорно покушавају и кроз те измјене, које су биле наметнуте одлукама високих представника, да врше класичну дискриминацију српског народа, с циљем стварања унитарне БиХ", навео је Којић и напоменуо да то сада онемогућавају нови геополитички односи.
Којић је поручио да је договор унутар БиХ једини начин опстанка народа који живе на овим просторима и, генерално, опстанка дејтонске БиХ.
"Оно што је важно је да Дејтонски мировни споразум у свом изворном облику једино може да обезбиједи опстанак БиХ. Дакле, враћање на изворни Дејтонски споразум је једини начин опстанка, све остало продубљује кризу и односе међу народима унутар БиХ", истакао је Којић.
Он је упозорио и да би потенцијална ревизија споразума морала да у потпуности одражава све уставне надлежности Српске и њен суверенитет, који јој је гарантован изворним Дејтонским споразумом.
Пуне три деценије навршиле су се данас од када је у америчкој бази Рајт Петерсон у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његових 12 анекса, чиме је окончан рат у БиХ и успостављен њен уставно-правни поредак.
Овим споразумом створена је државна заједница БиХ састављена од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ, који су потписници свих анекса.
