Данас у Српској нерадни дан

СРНА
21.11.2025
07:39
У Републици Српској данас је нерадни дан поводом обиљежавања републичког празника - Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.
У дане празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
Законом о празницима Републике Српске прописано је да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужни да раде с циљем задовољења неопходних потреба грађана и у ком обиму, додаје се у саопштењу.
Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт-Патерсон код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.
