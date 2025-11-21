Logo
Данас у Српској нерадни дан

СРНА

21.11.2025

07:39

Данас у Српској нерадни дан
Фото: АТВ

У Републици Српској данас је нерадни дан поводом обиљежавања републичког празника - Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

У дане празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Законом о празницима Републике Српске прописано је да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужни да раде с циљем задовољења неопходних потреба грађана и у ком обиму, додаје се у саопштењу.

муп републике српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт-Патерсон код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.

