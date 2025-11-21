Logo
Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума

21.11.2025

07:03

Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума
Фото: АТВ

Три деценије је прошло од када је у америчкој бази Рајт Петерсон у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његових 12 анекса, чиме је окончан рат у БиХ и успостављен њен уставно-правни поредак.

Овим споразумом створена је државна заједница БиХ састављена од два ентитета, Републике Српске и ФБиХ, који су потписници свих анекса.

Дејтонски споразум, након тронедјељних преговора, парафирали су тадашњи предсједници Србије Слободан Милошевић, такозване Републике БиХ Алија Изетбеговић и Хрватске Фрањо Туђман.

Споразум је парафиран у присуству тадашњег државног секретара САД Ворена Кристофера, а осим њега главни амерички посредници били су Ричард Холбрук и генерал Весли Кларк.

Дејтонски споразум званично је потписан 14. децембра 1995. године у Јелисејској палати у Паризу.

Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ - 21. новембар републички је празник и нерадни дан у Републици Српској.

