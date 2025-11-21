Logo
Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима

Извор:

АТВ

21.11.2025

07:00

Коментари:

1
Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима
Фото: АТВ

БиХ никада ништа озбиљно није предузела да се мигранти и мигрантска криза држе под контролом иако би њихов насилни смјештај био изузетно велики ризик, пријетња и непосредна опасност не само за државу већ и регион.

Јасно је да се у БиХ око тога не брину, aли није јасно како о томе не размишља опозиција у Српској којa се кунe да ће "Српску вратити народу", а колико маре за тај исти народ показује чињеница да би допустили да Српска буде паркинг за илегалне мигранте.

На упозорења стручњака да би насилни смјештај миграната био изузетно велики ризик и пријетња, опозиција Српске баш и не мари.

Да се њих пита, о оваквим плановима не би се чула ни ријеч.

Њима је то имагинарна тема којом власт скреће пажњу са стварних проблема. Кажу имагинарна тема?

Да, толико је "небитна" прича када се узме у обзир да је БиХ једина држава која спрјечава мигранте да оду, а није спремна да их спријечи да нелегално уђу.

А опозиција је "очито" заборавила да је лично британски премијер Кир Стармер представио план његове владе да мигранте којима се одбије азил пребаци у друге државе.

Треба се запитати зашто Велика Британија не жели мигранте те зашто од БиХ жели да направи депонију миграната, али опозиција се то не пита јер је тема, по њима, "небитна".

Станивуковић-Радуловић-Блануша

Република Српска

Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

Изгледа да им је било небитно и то што су се састали са британским министром.

Јасно је да су слагали јавност говорећи да су са британским министром разговарали о европском путу, а пристали су да БиХ буде сабирни центар за мигранте.

То је потврдио и премијер Кир Стармер лично, сматрајући ту ствар готовом.

За Српску је забрињавајуће ћутање и незаинтересованост српских политичара из опозиције - оних који су о томе разговарали с британским министром Дејвидом Лемијем у Сарајеву, када су уз вечеру пристали на овај план.

Република Српска има јасан став - а то је да неће бити паркинг за нелегалне мигранте са којима друге државе не знају шта би, али са тим ставом се не слаже опозиција Српске.

opozicija

Мигранти

Коментари (1)
