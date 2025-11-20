Уручене официрске сабље директорима полиције

Извор:
АТВ
20.11.2025
19:46
Коментари:0
Сабља је симбол части, витештва и достојанства. Данас су официрске сабље добили сви директори полиције од оснивања до данас. Драгомир Аднан добитник је полицијске сабље. Каже да ово одликовање за њега представља нешто посебно и нешто што ће значити његовој дјеци и породици у будућности.
„Ово је посебан дан за све нас посебно за пензионисани директоре МУП-а који су дали неизмјеран допринос. Сабља ми представља посебну награду. Желим срећну крсну славу свим припадница МУП“, рекао је добитник официрске сабље Драгомир Аднан.
Иако је уручена сабља лична награда, то представља одликовање за читав тим врсту исказивања захвалности читавој полицији Републике Српске, каже директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
„Ово за мене представља знак пажње и знак за највиша постигнућа. Ово је награда за читав тим исказана кроз функцију директора полиције“, каже директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
Официрске сабље су симбол части и часног служења припадника МУП-а. Овим признањем њихова жртва и служење отаџбини остаће заувијек упамћена.
„Ово је највише признање за тешки рад који обављају полицијски службеници а и најодговорнији руководиоци. Директор полиције је у свакој војсци начелник генералштаба проводи све стратегије које министарство доноси“ Ова сабља ће их подсјећати да је радити за отаџбини је најчаснија могућа ствар“, истакао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Посебна признања су уручена на дан када је српска сабља ослободила Бањалуку од Аустроугарског злочина. Зато је овај дан за полицију јако важан кажу бивши директори , те су да МУП Српске од свог оснивања континуирано напредује и ради на очувању безбједности и отаџбине што служи као добар примјер следећим генерацијама.
