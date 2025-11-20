Logo
Large banner

Уручене официрске сабље директорима полиције

Извор:

АТВ

20.11.2025

19:46

Коментари:

0
Уручене официрске сабље директорима полиције
Фото: АТВ

Сабља је симбол части, витештва и достојанства. Данас су официрске сабље добили сви директори полиције од оснивања до данас. Драгомир Аднан добитник је полицијске сабље. Каже да ово одликовање за њега представља нешто посебно и нешто што ће значити његовој дјеци и породици у будућности.

„Ово је посебан дан за све нас посебно за пензионисани директоре МУП-а који су дали неизмјеран допринос. Сабља ми представља посебну награду. Желим срећну крсну славу свим припадница МУП“, рекао је добитник официрске сабље Драгомир Аднан.

Иако је уручена сабља лична награда, то представља одликовање за читав тим врсту исказивања захвалности читавој полицији Републике Српске, каже директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.

„Ово за мене представља знак пажње и знак за највиша постигнућа. Ово је награда за читав тим исказана кроз функцију директора полиције“, каже директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.

Официрске сабље су симбол части и часног служења припадника МУП-а. Овим признањем њихова жртва и служење отаџбини остаће заувијек упамћена.

„Ово је највише признање за тешки рад који обављају полицијски службеници а и најодговорнији руководиоци. Директор полиције је у свакој војсци начелник генералштаба проводи све стратегије које министарство доноси“ Ова сабља ће их подсјећати да је радити за отаџбини је најчаснија могућа ствар“, истакао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Посебна признања су уручена на дан када је српска сабља ослободила Бањалуку од Аустроугарског злочина. Зато је овај дан за полицију јако важан кажу бивши директори , те су да МУП Српске од свог оснивања континуирано напредује и ради на очувању безбједности и отаџбине што служи као добар примјер следећим генерацијама.

Подијели:

Таг:

policajci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

31 мин

0
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Република Српска

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

35 мин

0
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

БиХ

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

43 мин

2
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Бања Лука

Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

44 мин

0

Више из рубрике

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Република Српска

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

35 мин

0
Да ли је све спремно за изборе у Републици Српској?

Република Српска

Да ли је све спремно за изборе у Републици Српској?

1 ч

0
Додик: Синиша Каран - глас политике коју смо водили!

Република Српска

Додик: Синиша Каран - глас политике коју смо водили!

1 ч

0
Каран: Слобода је најскупља ријеч у српској историји, морамо је сачувати

Република Српска

Каран: Слобода је најскупља ријеч у српској историји, морамо је сачувати

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner