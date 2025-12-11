Logo
Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Курир

11.12.2025

22:33

Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Музичка звијезда Весна Змијанац примљена је прије неколико дана у Ургентни центар, а данас је оперисана. Након указане помоћи љекара тада је пуштена кући, али због поновног погоршања стања љекари су је вратили у болницу на додатна испитивања.

Како се њено здравствено стање није стабилизовало, боравак у болници јој је продужен, а данас је, према сазнањима Курира, подвргнута оперативном захвату.

Према информацијама до којих је Курир дошао, Весни Змијанац је урађена реваскуларизација на артерији, а интервенција је спроведена због хитности њеног стања.

- Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек - рекао је извор.

Он додаје да је Весна имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

- Овом интервенцијом је проток крви враћен, што спречава инфаркт и побољшава рад срца. Три стента значе да је сужење било дуже или на више мјеста - појасни је извор.

Операција је, према незваничним информацијама, протекла успјешно, а пјевачица ће наредне дане провести под надзором љекара како би се опоравак пратио и евентуалне компликације спречиле на вријеме.

(курир)

