Весна Змијанац оперисана! Пјевачица морала на хитну интервенцију

Извор:
Курир
11.12.2025
22:33
Коментари:0
Музичка звијезда Весна Змијанац примљена је прије неколико дана у Ургентни центар, а данас је оперисана. Након указане помоћи љекара тада је пуштена кући, али због поновног погоршања стања љекари су је вратили у болницу на додатна испитивања.
Како се њено здравствено стање није стабилизовало, боравак у болници јој је продужен, а данас је, према сазнањима Курира, подвргнута оперативном захвату.
Према информацијама до којих је Курир дошао, Весни Змијанац је урађена реваскуларизација на артерији, а интервенција је спроведена због хитности њеног стања.
- Весни Змијанац су данас, због стања у ком се налазила, љекари морали да ураде интервенцију. Том приликом јој је уграђено три стента који отпуштају лијек - рекао је извор.
Он додаје да је Весна имала озбиљно сужење, односно зачепљење на једном од најважнијих крвних судова срца, главном стаблу лијеве коронарне артерије.
БиХ
Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији
- Овом интервенцијом је проток крви враћен, што спречава инфаркт и побољшава рад срца. Три стента значе да је сужење било дуже или на више мјеста - појасни је извор.
Операција је, према незваничним информацијама, протекла успјешно, а пјевачица ће наредне дане провести под надзором љекара како би се опоравак пратио и евентуалне компликације спречиле на вријеме.
(курир)
Друштво
1 ч4
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
01
22
46
22
44
22
33
Тренутно на програму