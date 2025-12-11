Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Извор:
Бивша кошаркашица Милица Дабовић открила је да је имала здравствених проблема због којих је морала да се јави у здравствену установу. Тврди да је сада у реду, али да се готово двије недјеље имала болове.
Милица Дабовић открила је да је морала да посјети љекара, а иако није детаљисала о чему је ријеч, каже да је сада све у реду и да се осјећа одлично.
"Ја сам снага. Једна спонтана слика послије 12 дана бола. Како сам рекла доктору, операција успјела, пацијент једва преживио! Идемо даље све до медаље", написала је она на Инстаграму, пише Блиц.
Како је Милица открила, она је имала операцију вилице.
"Данас је 12. дан од операције коју сам имала, четврти пут оперисала доњу вилицу, страшно лош квалитет зуба, импланти, вјештачке кости. Да ми је неко причао да ћу 12 дана од јутра до мрака бити у страшним боловима не бих му вјеровала", открила је Милица.
Изнад овог описа стоји њена фотографија коју је направила у аутомобилу и у добро познатој пози Милице Дабовић, гдје деколте ставља у први план.
