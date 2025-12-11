Logo
Large banner

Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Извор:

Блиц

11.12.2025

14:33

Коментари:

1
Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Бивша кошаркашица Милица Дабовић открила је да је имала здравствених проблема због којих је морала да се јави у здравствену установу. Тврди да је сада у реду, али да се готово двије нед‌јеље имала болове.

Милица Дабовић открила је да је морала да посјети љекара, а иако није детаљисала о чему је ријеч, каже да је сада све у реду и да се осјећа одлично.

"Ја сам снага. Једна спонтана слика послије 12 дана бола. Како сам рекла доктору, операција успјела, пацијент једва преживио! Идемо даље све до медаље", написала је она на Инстаграму, пише Блиц.

Како је Милица открила, она је имала операцију вилице.

Haker

Наука и технологија

5 савјета да вас не преваре на интернету

"Данас је 12. дан од операције коју сам имала, четврти пут оперисала доњу вилицу, страшно лош квалитет зуба, импланти, вјештачке кости. Да ми је неко причао да ћу 12 дана од јутра до мрака бити у страшним боловима не бих му вјеровала", открила је Милица.

Изнад овог описа стоји њена фотографија коју је направила у аутомобилу и у добро познатој пози Милице Дабовић, гд‌је деколте ставља у први план.

Подијели:

Таг:

Milica Dabović

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Преминуо пјевач Космајац

Сцена

Преминуо пјевач Космајац

4 ч

0
Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

Сцена

Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

5 ч

0
Енди Дик пронађен без свијести

Сцена

Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

6 ч

0
Дуња Илић

Сцена

Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner