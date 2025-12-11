Logo
Large banner

Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

Извор:

АТВ

11.12.2025

11:49

Коментари:

0
Енди Дик пронађен без свијести
Фото: Tanjug/ AP Evan Agostini

Комичар Енди Дик изазвао је забринутост јавности након што је синоћ пронађен без свијести на улици у Холивуду.

Према фотографијама које је објавио ТМЗ, 59-годишњи глумац био је у лежећем положају на степеницама испред зграде, док су му наочаре биле на тлу испред њега.

Тортиља

Економија

Опрез: Повлачи се популарна намирница

Свједоци су испричали да су његови пријатељи одмах притрчали како би му помогли, дозивајући га да се пробуди и позивајући Хитну помоћ.

Један пролазник је, како је извијестио ТМЗ, затражио да се прибави Наркан, лијек који брзо сузбија предозирање опиоидима, након чега је примио дозу лијека.

Портпарол Ватрогасне службе Лос Анђелеса потврдио је да су реаговали на позив због предозирања мушкарца старог 59 година, који ипак није превезен у болницу.

Дик је касније потврдио да је он био на степеницама и да се осјећа добро, али није открио детаље инцидента.

Комичар има дугу историју злоупотребе алкохола и дрога, као и неколико проблема са законом, укључујући оптужбе за сексуално узнемиравање и хапшења.

Лажни Ред бул

Друштво

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

Године 2022. био је обавезан да се региструје као сексуални преступник након што је 2018. осуђен за сексуално напаствовање Уберовог возача, због чега је одслужио 90 дана затвора.

Инцидент је поново отворио питање Дикове борбе са зависностима и личним проблемима, што је дуго пратило његову каријеру.

Подијели:

Тагови:

Енди Дик

predoziranje

Holivud

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Заинтересовани смо

2 ч

0
Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Хроника

Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

3 ч

0
Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању

Република Српска

Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању

3 ч

0
Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба

Хроника

Срби попадали са тоном кокаина - ВИДЕО

3 ч

0

Више из рубрике

Дуња Илић

Сцена

Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

3 ч

0
Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић могла да умре због силикона: Добила сепсу, операција трајала два сата

3 ч

0
Емина Јаховић на суду, тужила бившег мужа

Сцена

Емина Јаховић на суду, тужила бившег мужа

4 ч

0
Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Сцена

Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner