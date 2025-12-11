Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

Извор:
Комичар Енди Дик изазвао је забринутост јавности након што је синоћ пронађен без свијести на улици у Холивуду.
Према фотографијама које је објавио ТМЗ, 59-годишњи глумац био је у лежећем положају на степеницама испред зграде, док су му наочаре биле на тлу испред њега.
Свједоци су испричали да су његови пријатељи одмах притрчали како би му помогли, дозивајући га да се пробуди и позивајући Хитну помоћ.
Један пролазник је, како је извијестио ТМЗ, затражио да се прибави Наркан, лијек који брзо сузбија предозирање опиоидима, након чега је примио дозу лијека.
Портпарол Ватрогасне службе Лос Анђелеса потврдио је да су реаговали на позив због предозирања мушкарца старог 59 година, који ипак није превезен у болницу.
Дик је касније потврдио да је он био на степеницама и да се осјећа добро, али није открио детаље инцидента.
Комичар има дугу историју злоупотребе алкохола и дрога, као и неколико проблема са законом, укључујући оптужбе за сексуално узнемиравање и хапшења.
Године 2022. био је обавезан да се региструје као сексуални преступник након што је 2018. осуђен за сексуално напаствовање Уберовог возача, због чега је одслужио 90 дана затвора.
Инцидент је поново отворио питање Дикове борбе са зависностима и личним проблемима, што је дуго пратило његову каријеру.
