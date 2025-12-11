Logo
Маја Маринковић могла да умре због силикона: Добила сепсу, операција трајала два сата

Извор:

Агенције

11.12.2025

10:41

Коментари:

0
Маја Маринковић
Фото: Youtube/ screenshot

Старлета и ријалити учесница Маја Маринковић хитно је оперисана након што јој је цурење силикона из задњице изазвало сепсу.

До компликација је дошло послије Мајиног пада у „Елити“, а управо тај догађај довео је до ургентне операције. Према ријечима њеног оца, Радомира Маринковића Такија, Маја се сада осјећа боље и очекује се њен повратак у ријалити, иако је ситуација могла имати тежак, чак и фаталан исход.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

– Маја је пала у ријалитију и тада је све кренуло по злу! Силикон јој се помјерио, почео је да цури... Чуо сам да је могла умријети док су јој вадили вјештачки материјал из задњице, јер је добила сепсу. Операција је трајала два и по сата, било је густо, али сада је добро – каже Таки, додајући да још увијек није имао контакт с кћерком, јер му то продукција не дозвољава.

– Не смије нико од породице да је види. Када се опорави, враћају је у ријалити. Волио бих да је видим макар на пар минута, али не дозвољавају. Са њом су људи из продукције и рекли су ми да је сада стабилно. Доктор је све одрадио како треба. Говорио сам јој да јој то не треба, да је згодна и без те вјештачке задњице, али када она нешто науми, нико је не може одвратити. Најважније ми је да је сада добро – поручио је забринути отац.

Ана Волш

Свијет

Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

Иначе, Маја је до сада на естетске захвате потрошила више од 30.000 евра, што би, како Таки каже, било довољно да уплати учешће за одличан стан.

Maja Marinković

starleta

silikoni

