Logo
Large banner

Ове ствари никада не перите у веш-машини

Извор:

Крстарица

11.12.2025

10:27

Коментари:

0
Ове ствари никада не перите у веш-машини
Фото: Pexels

Колико пута сте чули онај језиви звук метала који удара о стакло док се бубањ окреће, а срце вам на тренутак застане? Тај звук је јасан сигнал да је ваша машина за веш управо постала мјесто злочина за вашу омиљену гардеробу.

Иако дјелује као уређај који може да поднесе све, истина је да одређени предмети могу изазвати катастрофалне кварове већ послије првог циклуса. Новчићи и кључеви, грудњаци са жицом, одјећа препуна длака кућних љубимаца и водоотпорна опрема су четири ствари које никада не смијете убацити у веш машину без адекватне припреме.

Поплаве Вашингтон

Свијет

Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом

Зашто је ваша веш машина у опасности?

Многи вјерују да је филтер ту да ријеши све проблеме, али реалност је другачија. Механичка оштећења која настају услијед немара често нису покривена гаранцијом, а поправке могу коштати колико и нова гардероба. Да бисте избјегли поплаву у купатилу или уништену свилену кошуљу, обратите пажњу на сљедеће тихе убице вашег уређаја.

Метални предмети (Новчићи и кључеви)

Можда дјелује безазлено када заборавите ситан новац у џепу фармерки, али ти мали комади метала су попут пројектила. Током центрифуге, они могу пробити пластична ребра бубња, оштетити стакло на вратима, или још горе, проћи до одводне пумпе и потпуно је блокирати. Увијек детаљно провјерите џепове, јер тај минут пажње вам може уштедјети стотине евра.

Пала развјета

Бања Лука

Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

Грудњаци са жицом

Ово је класична грешка. Жица из грудњака се током прања често извуче, провуче кроз рупице бубња и заглави између каде и бубња машине. То не само да уништава скуп веш, већ може пробити цријева и изазвати цурење воде. Машина за веш захтијева да овакве комаде перете искључиво у мрежастим врећицама за прање.

Прекомјерна количина длака кућних љубимаца

Ако имате љубимца који се много лиња, убацивање његовог ћебета директно у веш машину је рецепт за катастрофу. Мокре длаке се лијепе у грудвице које запушавају филтере и одводе. Прије него што такве ствари ставите на прање, темељно их усисајте или пређите ваљком за длаке. Ваша пумпа за воду ће вам бити захвална.

Водоотпорна одјећа

Кабанице и водоотпорне јакне могу створити „ефекат балона“. Како вода не може да прође кроз материјал, она остаје заробљена унутра током центрифуге. То ствара огроман дебаланс који може довести до тога да ваша машина за веш почне да „скаче“ по купатилу, ризикујући оштећење лежајева па чак и пуцање самог бубња.

Гужва у саобраћају-Сарајево-11122025

Градови и општине

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

Трикови за дуговјечност уређаја

Не дозволите да немар скрати животни вијек вашег најважнијег помоћника у кући. Правилно сортирање веша није само ствар естетике, већ и функционалности. Поред избјегавања горе наведених предмета, редовно чишћење филтера и гуме на вратима спријечиће непријатне мирисе и кварове.

Замислите само тај осјећај мира када знате да је сваки циклус прања безбједан и да ће ваша одјећа изаћи мирисна и неоштећена. Не чекајте да се квар деси – примијените ове савјете већ данас. Ваша машина за веш ће радити као нова годинама, а ви ћете сачувати буџет за ствари које заиста волите.

Подијели:

Тагови:

веш машина

прање веша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

4 ч

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Регион

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

4 ч

0
Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

4 ч

0

Више из рубрике

Новогодишња јелка

Савјети

Ако овако окитите јелку, привући ћете новац у наредној години

6 ч

0
Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера

Савјети

Трик који користе многе домаћице: Отпушите одвод једним производом из несесера

1 д

0
Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

Савјети

Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

1 д

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Савјети

Савјети за зиму без прехлада и суве коже: Ово обавезно уврстите у исхрану

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

14

06

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner