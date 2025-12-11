Ове ствари никада не перите у веш-машини

Извор:
Крстарица
11.12.2025
10:27
Коментари:0
Колико пута сте чули онај језиви звук метала који удара о стакло док се бубањ окреће, а срце вам на тренутак застане? Тај звук је јасан сигнал да је ваша машина за веш управо постала мјесто злочина за вашу омиљену гардеробу.
Иако дјелује као уређај који може да поднесе све, истина је да одређени предмети могу изазвати катастрофалне кварове већ послије првог циклуса. Новчићи и кључеви, грудњаци са жицом, одјећа препуна длака кућних љубимаца и водоотпорна опрема су четири ствари које никада не смијете убацити у веш машину без адекватне припреме.
Свијет
Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом
Многи вјерују да је филтер ту да ријеши све проблеме, али реалност је другачија. Механичка оштећења која настају услијед немара често нису покривена гаранцијом, а поправке могу коштати колико и нова гардероба. Да бисте избјегли поплаву у купатилу или уништену свилену кошуљу, обратите пажњу на сљедеће тихе убице вашег уређаја.
Можда дјелује безазлено када заборавите ситан новац у џепу фармерки, али ти мали комади метала су попут пројектила. Током центрифуге, они могу пробити пластична ребра бубња, оштетити стакло на вратима, или још горе, проћи до одводне пумпе и потпуно је блокирати. Увијек детаљно провјерите џепове, јер тај минут пажње вам може уштедјети стотине евра.
Бања Лука
Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују
Ово је класична грешка. Жица из грудњака се током прања често извуче, провуче кроз рупице бубња и заглави између каде и бубња машине. То не само да уништава скуп веш, већ може пробити цријева и изазвати цурење воде. Машина за веш захтијева да овакве комаде перете искључиво у мрежастим врећицама за прање.
Ако имате љубимца који се много лиња, убацивање његовог ћебета директно у веш машину је рецепт за катастрофу. Мокре длаке се лијепе у грудвице које запушавају филтере и одводе. Прије него што такве ствари ставите на прање, темељно их усисајте или пређите ваљком за длаке. Ваша пумпа за воду ће вам бити захвална.
Кабанице и водоотпорне јакне могу створити „ефекат балона“. Како вода не може да прође кроз материјал, она остаје заробљена унутра током центрифуге. То ствара огроман дебаланс који може довести до тога да ваша машина за веш почне да „скаче“ по купатилу, ризикујући оштећење лежајева па чак и пуцање самог бубња.
Градови и општине
Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне
Не дозволите да немар скрати животни вијек вашег најважнијег помоћника у кући. Правилно сортирање веша није само ствар естетике, већ и функционалности. Поред избјегавања горе наведених предмета, редовно чишћење филтера и гуме на вратима спријечиће непријатне мирисе и кварове.
Замислите само тај осјећај мира када знате да је сваки циклус прања безбједан и да ће ваша одјећа изаћи мирисна и неоштећена. Не чекајте да се квар деси – примијените ове савјете већ данас. Ваша машина за веш ће радити као нова годинама, а ви ћете сачувати буџет за ствари које заиста волите.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Регион
4 ч0
Хроника
4 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму