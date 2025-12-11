Logo
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

СРНА

11.12.2025

09:55

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ
Република Српска и БиХ противе се изградњи центра за радиоактивни отпад на Трговској гори, изјавио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Бојан Випотник, те поручио да Хрватска треба поштовати међународне конвенције и статус чланице ЕУ.

Випотник је рекао да је за данас у Хрватском сабору планирана расправа о Приједлогу закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.

- Јасно је да су планови о питању изградње објекта на локацији Черкезовац дошли у завршну фазу и да се БиХ као потенцијално погођена земља искључује из читавог поступка - нагласио је Випотник.

Доносиоцима одлука у Хрватској поручио је да не преносе ризик на територију БиХ кад знају да ниједан киловат струје из Кршког није дошао у БиХ.

- Поштујте међународне конвенције, поштујте свој статус чланице ЕУ и немојте нас потцјењивати - поручио је Випотник.

Подсјетио је да је Хрватска политичком одлуком 1999. године започела случај Трговске горе без иједног стручног аргумента одлучивши да је бивша касарна Черкезовац на Трговској гори у општини Двор најповољнија локација за одлагање институционалног радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.

- На исти начин, избјегавајући међународне обавезе које прописују консултације и стратешке процјене утицаја у прекограничном контексту и сада крајем 2025. године Хрватска показује да је одлука да се радиоактивни отпад из Кршког допреман на Трговску гору политичка и изнад струке и једини критеријум до којег држе - указао је Випотник за Срну.

У Бањалуци је јуче одржан научни симпозијум "Трговска гора - предложена локација за одлагалиште радиоактивног отпада".

Доношењем закона о изградњи центра стварају се предуслови за испуњење захтјева Међудржавне комисије Хрватске и Словеније да се што прије крене са изградњом центра и да преузимање ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко" почне најкасније почетком 2028. године.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор на самој граници са БиХ.

