Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

Дијете млађе од 14 година тешко је повријеђено на подручју Крижеваца приликом кориштења пиротехнике, саопштила је данас Полицијска управа копривничко-крижевачка.
Дијете је задржано у болници, а полиција спроводи криминалистичко истраживање.
Упркос сталним упозорењима и превентивним активностима полиције и даље се биљеже случајеви неодговорног кориштења пиротехнике, чиме се угрожава сигурност и здравље грађана, истичу из Полицијске управе, преноси Срна.
Полиција позива родитеље да дјеци млађој од 14 година не купују пиротехнику и да се побрину да не користе пиротехничка средства јер могу трајно нарушити здравље.
