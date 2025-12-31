Logo
Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

Извор:

СРНА

31.12.2025

18:52

Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике
Фото: АТВ

Дијете млађе од 14 година тешко је повријеђено на подручју Крижеваца приликом кориштења пиротехнике, саопштила је данас Полицијска управа копривничко-крижевачка.

Дијете је задржано у болници, а полиција спроводи криминалистичко истраживање.

Упркос сталним упозорењима и превентивним активностима полиције и даље се биљеже случајеви неодговорног кориштења пиротехнике, чиме се угрожава сигурност и здравље грађана, истичу из Полицијске управе, преноси Срна.

Полиција позива родитеље да д‌јеци млађој од 14 година не купују пиротехнику и да се побрину да не користе пиротехничка средства јер могу трајно нарушити здравље.

