Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

Извор:

СРНА

31.12.2025

14:28

Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра
Фото: АТВ

Вијеће Вишег суда у Подгорици потврдило је оптужницу Специјалног државног тужилаштва подигнуту против 11 оптужених и фирме "Ц" која их терети да су кријумчарењем цигарета оштетити буџет за више од 3,5 милиона евра.

Вијеће Вишег суда у Подгорици је, рјешењем од 30. децембра, потврдило оптужницу, коју је Специјално државно тужилаштво подигло против 11 оптужених и овог правног лица због сумње да су учинили кривично дјело стварање криминалне организације, више кривичних дјела кријумчарења и кривично дјело прање новца.

Нова година Аустралија ватромет

Свијет

Аустралија обиљежила почетак 2026. године

"Предмет оптужнице је дјеловање криминалне организације оптужених, која се бавила преношењем преко царинске линије из Слободне царинске зоне Луке Бар, уз избјегавање мјера царинског надзора, неоцарињених цигарета и њиховом продајом и растурањем, чиме је, неплаћањем царина, акциза и пореза за пакете кријумчарених цигарета, криминалној организацији прибављена незаконита добит, а оштећеној Црној Гори нанесена штета у висини од најмање 3.522.643 евра", наводе у саопштењу Тужилаштва.

Тагови:

Црна Гора

Podgorica

evri

Cigarete

