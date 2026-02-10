Logo
Оно што Маск види као сљедећи велики глобални проблем, већина још не примјећује

Извор:

Телеграф

10.02.2026

10:29

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Развој вјештачке интелигенције улази у нову фазу, али препрека више није оно што се очекивало. Према ријечима Илона Маска, свијет се приближава тренутку када неће бити довољно електричне енергије да се укључе сви АИ чипови који се производе.

Како Маск наводи, чипови више нису главно уско грло. Прави проблем постаје инфраструктура која треба да их напаја.

Чипова има, али нема довољно струје

Гостујући у Cheeky Pint Podcast, Маск је рекао да није сигуран да постоји довољно употребљиве електричне енергије да се сви АИ чипови који се тренутно производе заиста и укључе.

Према његовим процјенама, до краја ове године производња чипова премашиће капацитете електроенергетских система. Другим ријечима, хардвер ће постојати, али неће имати чиме да се напаја.

Трка се сели са софтвера на инфраструктуру

Маск сматра да се фокус АИ индустрије драматично мијења. У наредном периоду, побједници неће бити они са најбољим алгоритмима, већ компаније које могу најбрже да скалирају хардвер и енергетску инфраструктуру.

„Ко год буде могао најбрже да повећа хардвер, биће лидер“, рекао је Маск, додајући да ће xАИ бити у стању да скалира хардвер брже од конкуренције.

Зашто је енергија нови уско грло АИ револуције

Тренинг и рад великих АИ модела захтијева огромне количине струје. Савремени дата центри троше енергију на нивоу мањих градова, а потражња расте из мјесеца у мјесец.

Како се производња специјализованих АИ чипова убрзава, притисак се сели на електроенергетске мреже, трафостанице и изворе енергије. Управо ту Маск види сљедећи велики проблем глобалне АИ индустрије.

Порука индустрији је јасна

Маскова изјава долази у тренутку када се вјештачка интелигенција убрзано шири у све индустрије. Његова порука је једноставна, али забрињавајућа. Без масивних улагања у енергију, АИ развој ће ударити у зид, без обзира на напредак чипова и софтвера.

У тој трци, како тврди Маск, одлучиваће брзина изградње физичке инфраструктуре, а не само паметни код.

(Телеграф.рс)

