Епстајнов имејл из 2015: „Вечерас сам са Маском, Тилом и Закербергом“

Фотографија из досијеа Џефрија Епстајна приказује вечеру из 2015. године којој су присуствовале неке од најмоћнијих личности Силицијумске долине, а сам Епштајн се касније хвалио да је окупљање било „дивље“.
На фотографији, коју је објавило Министарство правде САД, оснивач Фејсбука Марк Закерберг сједи за столом поред шефа СпејсИкс-а Илона Маска и Џоија Ита, бившег директора МИТ Медиа Лаба, извјештава британски таблоид Дејли мејл .
Суоснивач компаније PayPal, Питер Тил, такође је присуствовао вечери, али он није на фотографији. Епштајн је послао фотографију себи имејлом у понедјељак, 3. августа 2015. године, само дан након што се похвалио да се придружио технолошким титанима на вечери. Такође је држао урамљену фотографију изложену у свом стану на Менхетну.
Према имејловима у досијеима, вечера се одржала 2. августа 2015. Те вечери, Епстајн је писао аутору и љекару Питеру Атији, питајући: „Гдје си?“ Затим је додао: „Можда ћу доћи у Лос Анђелес у понедјељак, у Бурбанк, да погледам унутрашњост другог ББЈ-а. Вечерас вечерам са Маском, Тилом, Закербергом.“ Атија је одушевљено одговорио: „Звучи као одлична вечера.“
Епстајн, који је умро у затвору на Менхетну 2019. године, касније је у имејлу милијардеру Тому Прицкеру 20. августа 2015. године описао окупљање као „дивље“. Тај опис се поново појавио како се интересовање јавности за односе финансијера са моћним појединцима појачало.
Именована лица су од тада покушала да умање значај било какве везе са Епштајном. Објављивање више од три милиона докумената Министарства правде разоткрило је његов друштвени круг. Важно је напоменути да појављивање на фотографијама објављеним у Епстајновим документима није доказ било каквог незаконитог поступања.
Маск, сада најбогатији човјек на свијету, помиње се више пута у поднесцима, укључујући и раније имејлове који сугеришу пријатељски однос годинама прије вечере 2015. године.
Дана 25. новембра 2012. године, Маск је послао Епштајну имејл питајући: „Када је најлуђа журка на нашем острву?“ Додао је: „Вјероватно долазимо само Талула и ја“, мислећи на британску глумицу Талулу Рајли, своју бившу супругу.
Порука је била одговор на Епштајнов имејл од претходног дана, у којем је питао: „Колико вас ће бити у хеликоптеру за острво?“ У то вријеме, Епштајн је већ био осуђен за сексуалне злочине над малољетницима на Флориди.
У децембру 2013. године, Маск је поново контактирао Епштајна како би договорио могућу посјету финансијеровом карипском острву. „Бићу у области Британских Дјевичанских Острва и Сент Бартса за празнике“, написао је Маск. „Да ли је добро вријеме да свратим?“
Епстајн је одговорио да би почетак нове године био идеалан, рекавши Маску да „увијек има мјеста за тебе“. Размјенили су још порука на Божић, а Епстајн је написао: „Друга или трећа би биле савршене. Доћи ћу по тебе.“
Маск је одговорио да мора да се врати у Лос Анђелес 2. јануара, предложио флексибилност и закључио: „Када би требало да кренемо на твоје острво оног другог?“ Остаје нејасно да ли је Маск икада путовао, али имејлови указују на срдачан однос.
Упркос открићима, Маск је више пута негирао било какву блискост са Епстајном. У интервјуу за Ванити фер, изјавио је: „Не сјећам се да сам некога упознао са Епстајном јер га нисам довољно добро познавао да бих то урадио. Епштајн је очигледно језив, а Закерберг ми није пријатељ.“
Такође је 31. јануара на Платформи X негирао тврдње да је присуствовао Епстајновим окупљањима, написавши: „Никада нисам био ни на једној Епстајновој забави и више пута сам позивао на кривично гоњење оних који су починили злочине са њим.“
Други имејлови које је објавило Министарство правде показали су да је Џои Ито такође присуствовао вечери са Епстајном 30. новембра 2014. године. У другој преписци, Ито је говорио о путовању са осуђеним педофилом. „Одлично! Дакле, сва тројица путују са Џефријем у недјељу? Могу да им резервишем ауто да их покупи... Јавићу вам се“, написао је Ито.
Јапански предузетник и инвеститор поднио је оставку на своју позицију на МИТ-у 2019. године након што је откривено да је Епстајн донирао 850.000 долара приватном истраживачком универзитету између 2002. и 2017. године.
Откривено је да је Ито покушао да сакрије значајну донацију која је била усмјерена ка лабораторији и Итовим личним инвестиционим фондовима, извјестио је НПР. Вијест о његовим везама са Епштајном појавила се након што је Њујоркер објавио чланак о њиховој сарадњи.
„Напори да се прикрије контакт лабораторије са Епштајном били су толико добро познати да су га неки запослени у канцеларији директора лабораторије, Џоија Ита, звали Волдемор, или 'онај-чије-име-не-смијеш-бити-именовано'“, наводи се у чланку. Ито је тренутно предсједник Технолошког института Чиба у Јапану.
