Зеленски: Украјина има двије опције

Извор:
АТВ
08.02.2026
17:34
Коментари:0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да је руска енергетска инфраструктура легитиман циљ украјинских напада, јер енергетски сектор представља извор прихода за производњу оружја.
"Не морамо да бирамо да ли ћемо гађати војни циљ или енергетику. Он (предсједник Русије Владимир Путин) продаје ту енергију, продаје нафту. Дакле, да ли је то енергетика или војни циљ? Искрено, то је иста ствар", написао је Зеленски на платформи Икс.
Зеленски је додао да Украјина има две опције - да производи оружје и гађа руске војне циљеве или да напада изворе из којих се финансира руска ратна машинерија, а то је, како је навео, енергетски сектор, који стога представља легитиман циљ.
