Logo
Large banner

Зеленски: Украјина има двије опције

Извор:

АТВ

08.02.2026

17:34

Коментари:

0
Зеленски: Украјина има двије опције
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да је руска енергетска инфраструктура легитиман циљ украјинских напада, јер енергетски сектор представља извор прихода за производњу оружја.

"Не морамо да бирамо да ли ћемо гађати војни циљ или енергетику. Он (предсједник Русије Владимир Путин) продаје ту енергију, продаје нафту. Дакле, да ли је то енергетика или војни циљ? Искрено, то је иста ствар", написао је Зеленски на платформи Икс.

Зеленски је додао да Украјина има две опције - да производи оружје и гађа руске војне циљеве или да напада изворе из којих се финансира руска ратна машинерија, а то је, како је навео, енергетски сектор, који стога представља легитиман циљ.

stanivukovic 2

Република Српска

Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

beba

Свијет

Ужас! Бебе обољеле након конзумирања адаптираног млијека

3 ч

0
Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Свијет

Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

3 ч

0
Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку

Свијет

Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку

4 ч

0
Далај Лама се помиње 154 пута у Епстајновим фајловима, његова канцеларија: Нису се састали

Свијет

Далај Лама се помиње 154 пута у Епстајновим фајловима, његова канцеларија: Нису се састали

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner