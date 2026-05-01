Нова трагедија у БиХ: Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној незгоди!

Аутор:АТВ
Коментари:0
На путу Мостар – Читлук, у мјесту Сретнице, у близини ресторана Удовице, вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је смртно страдао мотоциклиста.
Несрећа је пријављена око 18.15, када је дошло до слијетања мотоцикла марке “Хонда”, преноси Херцеговина.инфо.
У несрећи је погинуо возач Ј. В. (1977), док је сувозачица А. Ч. задобила повреде за сада неутврђеног степена те је превезена у мостарску болницу на даљње лијечење.
На мјесту догађаја интервенисале су хитне службе, а саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен до 19.45, што је узроковало велике гужве, пише Аваз.
Увиђај је обављен на мјесту несреће, а више информација о узроцима и околностима биће познато након завршетка истраге.
