Нова трагедија у БиХ: Мотоциклиста погинуо у тешкој саобраћајној незгоди!

АТВ
01.05.2026 22:05

Фото: Pexel/Pixabay

На путу Мостар – Читлук, у мјесту Сретнице, у близини ресторана Удовице, вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је смртно страдао мотоциклиста.

Несрећа је пријављена око 18.15, када је дошло до слијетања мотоцикла марке “Хонда”, преноси Херцеговина.инфо.

У несрећи је погинуо возач Ј. В. (1977), док је сувозачица А. Ч. задобила повреде за сада неутврђеног степена те је превезена у мостарску болницу на даљње лијечење.

На мјесту догађаја интервенисале су хитне службе, а саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен до 19.45, што је узроковало велике гужве, пише Аваз.

Увиђај је обављен на мјесту несреће, а више информација о узроцима и околностима биће познато након завршетка истраге.

У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).

