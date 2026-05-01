Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете

01.05.2026 18:45

Тарик Прусац осумњичен је да је у сарајевском насељу Добриња усмртио своју бившу супругу и ранио њеног брата, а онда узео њихову петогодишњу дјевојчицу, потврђено је незванично за портал "Аваза".

Како пише Аваз, он је био разведен од дјевојке коју је убио, но више пута јој је упућивао пријетње.

Усмртио је у стану у улици Омладинских радних бригада, гдје је она живјела као подстанар након развода.

Према незваничним информацијама, он је наоружан и налази се на Дариви.

Како незванично сазнаје Истрага, убијена је новинарка из Сарајева.

Након што ју је усмртио из ватреног оружја, убица је пуцао и на њеног брата и ранио га.

Након тога је отео петогодишњу дјевојчицу и побјегао са мјеста злочина. Припадници Специјалне јединице МУП-а КС трагају за наоружаним убицом.

На мјесту убиства су бројни припадници МУП-а КС који врше увиђај.

