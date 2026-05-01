Пуцњава у БиХ: Убијена жена, њен брат повријеђен, нападач побјегао?

01.05.2026 17:04

У сарајевском насељу Добриња дошло је до пуцњаве у којој је убијена једна особа потврђено је за Кликс.

Према незваничним информацијама, убијена је жена, а њен брат је повријеђен.

На мјесту несреће су припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС), као и екипа Хитне помоћи. Све се догодило у улици Омладинских радних бригада.

Према незваничним информацијама, до употребе ватреног оружја је дошло након што је мушкарац у стану пуцао на жену.

Потом је дошао њен брат на кога је нападач такође пуцао. Степен његових повреда за сада није познат.

Такође, Кликс незванично сазнаје да је мушкарац који је пуцао побјегао с мјеста злочина те је покренута потрага за њим.

