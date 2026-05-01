Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

Врачарска група наводно је наручила убиство које су припремали мајка, син и малољетник који су данас ухапшени у Београду, а како незванично сазнаје Телеграф сумња се да је мета требало да буде Лука Бојовић!
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала и Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са припадницима Безбедносно-информативне агенције, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, ефикасном акцијом ухапсили су К. М. (20), О. М. (50) и малољетно лице (17) и спријечили извршење кривичног дјела тешко убиство на штету једне мушке особе са територије Београда.
Полиција је претресом станова и других просторија на више локација у Београду, код малољетне особе пронашла два пиштоља, од којих је један са оквиром и 11 комада муниције одговарајућег калибра, док су код К. М. пронађене инструкције за извршење наведеног кривичног дјела.
Такође, постоје основи сумње да је О. М. помогла сину К. М. на тај начин што је оружје однијела на другу локацију, одакле је пренијето до адресе на којој га је полиција пронашла.
Због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела тешко убиство и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја осумњиченима К. М. и О. М. одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, док ће малољетно лице, у присуству родитеља, бити саслушано у Вишем јавном тужилаштву у Београду - Одјељењу за малољетнике.
Подсјетимо, 2024. године ухапшена су четворица мушкараца због сумње да су припремали тешко убиство Луке Бојовића. Они су осуђени на укупно осам година и три мјесеца затвора због планирања убиства Луке Бојовића.
Они су дуже вријеме припремали ликвидацију, а један од њих ухапшен је у улици где живи Лука Бојовић са пиштољем који је имао метак у цијеви.
Том пресудом је Никола Павловић осуђен за кривична дјела договор за извршење кривичног дјела и недозвољена производња, држање, ношење и стављање у промет оружја и експлозивних материја, на јединствену казну затвора од три године и три мјесеца.
Саша Кузмановић је за кривично дјело договор за извршење кривичног дјела осуђена на казну затвора од годину дана, док је Милан Илић је осуђен на три године затвора за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Филип Каравелић је осуђен на годину дана затвора за кривично дјело договор за извршење кривичног дјела.
Тужилаштво је претходно одустало од оптужбе против петог окривљеног Богдана Пантовића, те је он ослобођен, преноси Телеграф
