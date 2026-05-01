Продужен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

АТВ
01.05.2026 10:49

хапшење осумњичених у акцији Бразил
Фото: Уступљена фотографија

Окружни суд у Бањалуци продужио је за два мјесеца притвор Горану Лајићу и Драженки Угреновић из Градишке, као и Славену Бутигану из Неума, који су ухапшени у акцији "Бразил", у којој је заплијењено око 50 килограма сканка.

Бањалучко тужилаштво терети их за кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Лајићу и Угреновићевој притвор је продужен због бојазни да би могли ометати кривични поступак утицајем на свједоке, као и због опасности од понављања кривичног д‌јела, док је Бутигану притвор продужен због опасности од бјекства.

Подсјећамо, акција "Бразил" спроведена је 2. априла на подручју Градишке. У акцији су учествовали полицијски службеници Полицијске управе Градишка, у сарадњи са Полицијском управом Приједор, Управом за организовани и тешки криминалитет МУП РС, Жандармеријом и Специјалном антитерористичком јединицом, а све под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Према наводима тужилаштва, осумњичени су у претходном периоду од њима познатих особа набавили већу количину опојне дроге марихуане, коју су потом држали и преносили с циљем даље препродаје.

