Продужен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

Окружни суд у Бањалуци продужио је за два мјесеца притвор Горану Лајићу и Драженки Угреновић из Градишке, као и Славену Бутигану из Неума, који су ухапшени у акцији "Бразил", у којој је заплијењено око 50 килограма сканка.
Бањалучко тужилаштво терети их за кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
Лајићу и Угреновићевој притвор је продужен због бојазни да би могли ометати кривични поступак утицајем на свједоке, као и због опасности од понављања кривичног дјела, док је Бутигану притвор продужен због опасности од бјекства.
Подсјећамо, акција "Бразил" спроведена је 2. априла на подручју Градишке. У акцији су учествовали полицијски службеници Полицијске управе Градишка, у сарадњи са Полицијском управом Приједор, Управом за организовани и тешки криминалитет МУП РС, Жандармеријом и Специјалном антитерористичком јединицом, а све под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Према наводима тужилаштва, осумњичени су у претходном периоду од њима познатих особа набавили већу количину опојне дроге марихуане, коју су потом држали и преносили с циљем даље препродаје.
