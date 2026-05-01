Logo
Large banner

Ужас на Чукарици: Стан изгорио у потпуности, ватрогасци спријечили трагедију

Аутор:

АТВ
01.05.2026 09:06

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У петак, два сата иза поноћи, на територији општине Чукарица дошло је до драматичног пожара у једној стамбеној згради.

Ватра је у потпуности уништила стан, а захваљујући муњевитој интервенцији надлежних служби, избјегнута је велика трагедија.

Пожар је избио изненада, а густ дим и пламен брзо су захватили просторије. Према првим информацијама са лица мјеста, материјална штета је потпуна, а стан је у пожару потпуно изгороо.

Правовремена реакција спасилаца

Захваљујући изузетно брзом доласку ватрогасних и полицијских екипа, ватра је локализована прије него што је успјела да се прошири на околне станове и угрози животе осталих станара у згради. Екипе су успјеле да обуздају буктињу у критичним тренуцима и спријече катастрофалне посљедице.

Упркос драматичним сценама и размјерама пожара, најважнија вијест је да у овом инциденту није било повријеђених лица.

Увиђај у току

Надлежно тужилаштво је одмах обавијештено о овом догађају. Екипе за увиђај су на терену како би утврдиле тачан узрок избијања пожара, а истрага ће показати да ли је ријеч о квару на инсталацијама или другом фактору.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner