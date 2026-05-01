Ужас на Чукарици: Стан изгорио у потпуности, ватрогасци спријечили трагедију

Аутор:АТВ
Коментари:0
У петак, два сата иза поноћи, на територији општине Чукарица дошло је до драматичног пожара у једној стамбеној згради.
Ватра је у потпуности уништила стан, а захваљујући муњевитој интервенцији надлежних служби, избјегнута је велика трагедија.
Пожар је избио изненада, а густ дим и пламен брзо су захватили просторије. Према првим информацијама са лица мјеста, материјална штета је потпуна, а стан је у пожару потпуно изгороо.
Захваљујући изузетно брзом доласку ватрогасних и полицијских екипа, ватра је локализована прије него што је успјела да се прошири на околне станове и угрози животе осталих станара у згради. Екипе су успјеле да обуздају буктињу у критичним тренуцима и спријече катастрофалне посљедице.
Упркос драматичним сценама и размјерама пожара, најважнија вијест је да у овом инциденту није било повријеђених лица.
Надлежно тужилаштво је одмах обавијештено о овом догађају. Екипе за увиђај су на терену како би утврдиле тачан узрок избијања пожара, а истрага ће показати да ли је ријеч о квару на инсталацијама или другом фактору.
