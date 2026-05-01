Сви данас правимо огромну грешку са месом са роштиља

Сви ми волимо богату трпезу, а када дође Први мај обично припремимо много више хране него што заиста можемо да поједемо
Гости долазе и одлазе, оброци стоје на столу сатима, а домаћини често забораве на вријеме док се друже и уживају. Међутим, управо та непажња и превише опуштен приступ остацима оброка могу довести до озбиљних здравствених проблема.
Америчка агенција за храну и лијекове строго препоручује да се сва кварљива јела која остану на собној температури дуже од два сата обавезно баце.
Наша позната нутриционисткиња Јасна Вујичић објашњава да се бактерије убједљиво најбрже множе на температурама између пет и шездесет степени Целзијуса и да их на сваких двадесет минута има дупло више. Она истиче стравичан податак да од само једне једине бактерије за седам сати у јелу остављеном на собној температури настаје преко два милиона нових бактерија.
Честа је заблуда да ћете касније успјети да убијете све микроорганизме поновним загријавањем, јер токсине настале размножавањем тих истих бактерија једноставно не можете уништити топлотом.
Многи људи остатке са стола по навици брзински прекрију алуминијумском фолијом и тако их оставе, али то је огромна грешка. Позната дијететичарка Линдзи Малон упозорава да бактерије користе ваздух за размножавање, а фолија никада не може у потпуности да изолује оброк од ваздуха, пише ЖенаБлиц
Златно правило дијететичарке Линдзи Малон гласи да остатке увијек треба паковати искључиво у плитке и херметички затворене посуде како би се убрзао процес хлађења и ефикасно спријечио развој штетних микроорганизама. .
Највећа грешка се прави одмах након оброка, јер испечени комади меса не смију да остану на собној температури дуже од сат до два. Пре него што их одложите на хладно, обавезно их прохладите. Уколико је комад печења изузетно велики, исјеците га на мање порције јер се тако знатно брже хлади, чиме се драстично смањује ризик од бујања бактерија.
У фрижидеру роштиљ и печење могу безбједно да стоје највише три до четири дана, а најбоље је да те херметичке посуде држите на самој горњој полици, што даље од сирових намирница.
Ако на вријеме схватите да нећете успети све да поједете, замрзивач је убједљиво најсигурније рјешење. Печено месо може бити замрзнуто и до три мјесеца уз апсолутно минималан губитак квалитета.
Подгријавање је неизоставни дио наше свакодневице, али стручњаци апелују да је најбоље подгријавати искључиво онолико колико заиста планирате да поједете у том једном тренутку. Сваки пут када јело загријавамо па га поново враћамо на хлађење, драматично повећавамо ризик од буђења опасних непријатеља као што су салмонела, листерија и ешерихија коли.
Ако желите да подгријете остатке печења и роштиља а да притом савршено задржите његову сочност, рерна је много бољи избор од микроталасне која ће само исушити влакна. Уколико се ослањате на рерну, исјеците комаде, упакујте их у алуминијумску фолију са мало бујона, соса или путера и загријавајте на сто осамдесет степени око пола сата.
Често се поставља и питање да ли готово јело може остати у потпуно искљученој рерни сатима прије послуживања. Кулинари савјетују да се то избјегава јер се унутра ствара идеално топло окружење за опасне микроорганизме, већ предлажу опцију за одржавање топлоте на око деведесет степени Целзијуса.
На самом крају, без обзира на огроман труд који сте уложили, морате знати када је вријеме да се опростите од јучерашњег ручка. Слузава текстура, необична лепљивост, непријатан киселкаст мирис и промјене боје у виду бијелих или плаво зелених мрља апсолутно су сигурни знакови да је храна пропала. У таквим ситуацијама никада не ризикујте, већ све одмах баците.
