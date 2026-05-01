Logo
Large banner

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

Аутор:

АТВ
01.05.2026 18:36

Коментари:

0
Фото: Pexel/Julia Filirovska

Једна породица доживјела је шок након што су прославили Први мај у Кошутњаку.

Како сазнаје Телеграф, д‌јеца су, играјући се у Кошутњаку пронашла ранац и донијела га родитељима. Породица је покушавала да пронађе особу којој припада ранац, како би га вратили. Како нису успјели да пронађу власника, ранац су понијели кући.

Тек код куће отворили су ранац у нади да ће можда да пронађу неки докумет или било шта друго што би их довело до власника ранца, а онда је услиједио шок - у ранцу је био пиштољ са избрушеним серијским бројем и муницијом, као и дрога!

Породица је, успаничена, одмах позвала полицију, која је дошла и преузела ранац.

Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner