Једна породица доживјела је шок након што су прославили Први мај у Кошутњаку.
Како сазнаје Телеграф, дјеца су, играјући се у Кошутњаку пронашла ранац и донијела га родитељима. Породица је покушавала да пронађе особу којој припада ранац, како би га вратили. Како нису успјели да пронађу власника, ранац су понијели кући.
Тек код куће отворили су ранац у нади да ће можда да пронађу неки докумет или било шта друго што би их довело до власника ранца, а онда је услиједио шок - у ранцу је био пиштољ са избрушеним серијским бројем и муницијом, као и дрога!
Породица је, успаничена, одмах позвала полицију, која је дошла и преузела ранац.
Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Београду.
