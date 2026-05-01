Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

АТВ
01.05.2026 18:25

Мушкарац који је данас у сарајевском насељу Добриња убио своју бившу супругу приликом бијега са мјеста злочина са собом је одвео и њихово дијете.

Убиство се догодило данас у послијеподневним сатима у улици Омладинских радних бригада.

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

Како незванично сазнаје Истрага, убијена је новинарка из Сарајева. Нападач је Т.П. У питању је бивши супруг убијене.

Након што ју је усмртио из ватреног оружја, убица је пуцао и на њеног брата и ранио га.

Пуцњава у БиХ: Убијена жена, њен брат повријеђен, нападач побјегао?

Након тога је отео петогодишњу дјевојчицу и побјегао са мјеста злочина. Припадници Специјалне јединице МУП-а КС трагају за наоружаним убицом.

На мјесту убиства су бројни припадници МУП-а КС који врше увиђај.

Више из рубрике

Пуцњава Добрња

Хроника

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

42 мин

0
Полицијско ауто

Хроника

Пуцњава у БиХ: Убијена жена, њен брат повријеђен, нападач побјегао?

1 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

3 ч

0
хапшење осумњичених у акцији Бразил

Хроника

Продужен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

7 ч

0

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

Зашто се за Празник рада једе грах?

Влада Српске спремна да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење генерала Младића

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

