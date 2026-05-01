Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

Мушкарац који је данас у сарајевском насељу Добриња убио своју бившу супругу приликом бијега са мјеста злочина са собом је одвео и њихово дијете.
Убиство се догодило данас у послијеподневним сатима у улици Омладинских радних бригада.
Како незванично сазнаје Истрага, убијена је новинарка из Сарајева. Нападач је Т.П. У питању је бивши супруг убијене.
Након што ју је усмртио из ватреног оружја, убица је пуцао и на њеног брата и ранио га.
Након тога је отео петогодишњу дјевојчицу и побјегао са мјеста злочина. Припадници Специјалне јединице МУП-а КС трагају за наоружаним убицом.
На мјесту убиства су бројни припадници МУП-а КС који врше увиђај.
