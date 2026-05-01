Познат идентитет убијене новинарке (41) у Сарајеву

У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41). За њено убиство се сумњичи њен супруг Тарик Прусац (49) с којим је била у поступку бракоразводне парнице.
До убиства је дошло у улици Омладинских радних бригада у 16.15 сати, а Тарик Прусац се након убиства удаљио с мјеста злочина с петогодишњим дјететом.
Велика полицијска акција потраге настављена је са Добриње на Дариви, гдје је уочен аутомобил у којем је био Прусац.
Након неколико сати је приведен, а дијете је, како је потврђено из МУП КС, неповријеђено, пише Кликс.
Увиђај на мјесту злочина и даље траје, а по његовом окончању ће бити познато више информација.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
