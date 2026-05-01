Ухапшен Тарик Прусац, осумњичен за убиство супруге, пронађено и дијете

01.05.2026 19:47

Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

Након интензивне полицијске потраге, на Дариви је ухапшен Тарик Прусац, осумњичен да је убио своју бившу супругу и ранио њеног брата, те након тога одвео њихову петогодишњу кћерку.

Дијете је пронађено неповријеђено.

Убијена новинарка Сарајево

Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете

- У 16.15 сати Полицијској управи Нови Град је пријављена употреба ватреног оружја у насељу Добриња, улица Омладинских радних бригада. Љекар Хитне помоћи је у 16.30 сати констатовао смрт жене у доби од 41 године

У 19.15 сати, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС лишили су слободе мушкарца Т.П. (1977) због основа сумње да је починио кривично дјело Убиство. 49-годишњак је лишен слободе на подручју општине Стари Град.

Дијете које је починилац повео са собом након извршења кривичног дјела је пронађено неповријеђено и тренутно се о дјетету скрбе стручњаци – потврђено је из МУП-а КС.

Увиђај, којим руководи дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, још увијек је у току.

Прочитајте више

Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

3 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Пуцњава у БиХ: Убијена жена, њен брат повријеђен, нападач побјегао?

4 ч

0
Синиша Берајн

Друштво

Oтворена заједничка лабораторија за паметну пољопривреду: Сједиште у Источном Сарајеву

23 ч

0
Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

Хроника

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

4 д

1

Више из рубрике

дијете мало дијете

Хроника

Нашло кесицу са отровом и прогутало: Дијете (4) се отровало мишомором, хитно пребачено у болницу

2 ч

0
Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете

Хроника

Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете

3 ч

0
Руксак торба природа

Хроника

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

3 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

3 ч

0

  • Најновије

21

45

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

21

43

Ово је убијена новинарка Елма Годињак, ухапшен Тарик Прусац

21

37

Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

21

30

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

21

03

Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"

