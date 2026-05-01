Ухапшен Тарик Прусац, осумњичен за убиство супруге, пронађено и дијете

Након интензивне полицијске потраге, на Дариви је ухапшен Тарик Прусац, осумњичен да је убио своју бившу супругу и ранио њеног брата, те након тога одвео њихову петогодишњу кћерку.
Дијете је пронађено неповријеђено.
Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете
- У 16.15 сати Полицијској управи Нови Град је пријављена употреба ватреног оружја у насељу Добриња, улица Омладинских радних бригада. Љекар Хитне помоћи је у 16.30 сати констатовао смрт жене у доби од 41 године
У 19.15 сати, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС лишили су слободе мушкарца Т.П. (1977) због основа сумње да је починио кривично дјело Убиство. 49-годишњак је лишен слободе на подручју општине Стари Град.
Дијете које је починилац повео са собом након извршења кривичног дјела је пронађено неповријеђено и тренутно се о дјетету скрбе стручњаци – потврђено је из МУП-а КС.
Увиђај, којим руководи дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, још увијек је у току.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Друштво
23 ч0
Хроника
4 д1
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
