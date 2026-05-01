Ово је убијена новинарка Елма Годињак, ухапшен Тарик Прусац

У сарајевском насељу Добриња данас је убијена новинарка Елма Годињак (41), а за злочин се сумњичи њен бивши супруг Тарик Прусац (49).
Убиство се догодило у улици Омладинских радних бригада у 16.15 сати, након чега се осумњичени удаљио с мјеста догађаја, повевши са собом петогодишње дијете.
Како поједини медији наводе њих двоје су били разведени, али јој је он више пута пријетио.
Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"
Опсежна полицијска потрага започела је на Добрињи, а затим је проширена и на подручје Дариве, гдје је уочен аутомобил који је користио Прусац.
Иако је потрага била усмјерена и на тај локалитет, како сазнаје "Аваз", осумњичени је лоциран и ухапшен на другој локацији, у старом дијелу Сарајева, на Башчаршији.
Према доступним информацијама, Прусац је возило оставио на Дариви, након чега се упутио према Башчаршији, гдје је пронађен у једном угоститељском објекту.
Након неколико сати приведен је у службене просторије, док је дијете, како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, пронађено неповријеђено.
Увиђај на мјесту злочина и даље траје, а више информација биће познато након његовог окончања.
