Вјеровали или не: Прва радничка побуна забиљежена у Сребреници у 15. вијеку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Први случај и писани траг о борби за радничка права забиљежен је 1427. године у Сребреници, а у тој општини данас ни синдикати ни локалне организације немају никакве активности.
Тај податак показује да је борба за радничка права на овим просторима почела чак 459 година прије датума који се обиљежава као званични почетак радничке борбе (1886), а који синдикати широм свијета обиљежавају као Међународни празник рада.
О том догађају писала је академик Десанка Ковачевић Којић у књизи "Средњовјековна Сребреница - 14. и 15. вијек", у издању Српске академије наука и уметности, објављеној 2010. године, пише Срна.
"Тада је дошло до побуне рудара због угњетавања које је вршио извјесни Владислав, надзорник над рудницима", навела је Ковачевићева.
Први мај је као празник установљен 1889. године на засједању Друге интернационале, као Дан борбе за права радника у знак сјећања на крвопролиће и убиства на протестима у Чикагу тог датума 1886. године у којим је учествовало 40.000 радника, који су тражили осмочасовно радно вријеме.
Само осам година након побуне сребреничких радника, због угрожавања њихових права, у истој књизи наведен је и податак о првом забиљеженом еколошком протесту, 1435. године, који се, такође, односи на Сребреницу, у којој је радило више топионица руде.
Наиме, те године Дубровчани се жале деспоту Ђурђу Бранковићу на лоше здравствене услове у граду и траже да се топионице измјесте из града, што је он већ био наредио.
Та наредба еколошко-здравственог карактера реализована је с циљем чистијег ваздуха у граду и заштите здравља становника и може се рећи да је претеча савремног еколошког схватања значаја очувања природе.
Иначе, Сребреница се први пут у документима помиње 1232. године.
Тада је Свети Сава установио Митрополију сребреничку као колијевку православља на овим просторима, односно са лијеве стране Дрине, само 13 година након што је 1219. Српска православна црква добила аутокефалност.
Десет година након установљења Митрополије, а 23 године након добијања аутокефалности Српске православне цркве, саграђен је Манастир Свете Тројице у Сасама код Сребренице, 1242. године, као метох Манастира Хиландар.
Сребреница је од римског доба позната као рударско насеље Домавија. И данас на њеном подручју ради Рудник олова и цинка "Сасе" који запошљава више од 400 радника, а приликом недавних геолошких истраживања, откривена су и значајна налазишта бакра и злата на два локалитета, пише Глас Српске
Захваљујући рударству, Сребреница је била развијена средина, а 1376. године проглашена је трговачким мјестом, али данас има свега три продавнице један маркет мјешовите робе.
Нема месару, пекару, кројача, обућара, зеленару, трафику, у ово мјесто не стиже ни штампа и уколико неко жели прочитати новеине треба да оде у сусједни Братунац да их купи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
58
22
55
22
35
22
05
22
04
Тренутно на програму