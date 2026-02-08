Logo
Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака

08.02.2026

18:22

Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака
Фото: Liechestershire police

Бивши ветеринар осуђен је на 23 године и 10 мјесеци затвора након што је дрогирао и сексуално злостављао младе дјечаке на летњим камповима. Џон Рубен, кога је његова супруга назвала "садистичким, монструозним педофилом", користио је "плашт хришћанства" да изврши сексуалне нападе на рањиву дјецу, чуло се на суду у Лестеру.

Судија Тимоти Спенсер КЦ рекао је 76-годишњаку да ће служити додатни период на условној слободи, чиме укупна казна износи 31 годину и осам мјесеци. Рубен је раније признао кривицу за сексуални напад на дијете млађе од 13 година, напад на дијете млађе од 13 година пенетрацијом, осам тачака окрутности према дјеци, три тачке прављења непристојних слика дјеце и четири оптужбе везане за дрогу.

На рочишту за изрицање пресуде у петак, судија Спенсер је рекао Рубену:

- На крају крајева, овај случај се тиче тога да сте ви остваривали сексуално задовољство испуњавајући своје сексуалне фантазије усмерене на мале дјечаке кроз пажљиву, циницну, ледену припрему и манипулацију.

Његова партнерка Сузан Рубен, коју је педофил такође дрогирао како се не би пробудила док је вршио нападе, рекла је суду да се осјећа "потпуно изданом".

- Провео је деценије покушавајући да створи слику да је праведан, частан човјек, док је заправо био садистички, монструозни педофил - изјавила је.

Настављајући своје излагање приликом изрицања пресуде, судија Спенсер је рекао:

- Несумњиво постоји намјерно непоштовање добробити жртава. У крајњој анализи, радило се о намјерном дрогирању дјечака узраста од осам до 11 година како би се омогућили сексуални напади без откривања, а штета је на највишем нивоу. У извјештајима се, Џоне Рубене, често помиње да сте током живота били склони ризику. По мом суду, уколико добијете прилику, наставићете да преузимате ризике, што би представљало опасност од наношења озбиљне штете другима. Немам никакве дилеме да закључим да сте опасна особа у смислу закона.

(Телеграф)

