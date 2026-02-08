Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Извор:
Аустралијски кошаркаш Данте Егзум (30) више није играч Вашингтон Визардса. Његов клуб је затражио раскид уговора, према којем је само три дана био играч тима из главног града Сједињених Држава.
Он је стигао у Вашингтон у трејду три тима и није одиграо ниједан меч, нити ће у скорије вријеме, јер је због тешке повреде десног кољена завршио сезону још 20. новембра. Егзум је почетком сезоне потписао једногодишњи продужетак уговора са Даласом, у којем су му претходне сезоне нажалост обиљежиле повреде.
Некада експлозивни бек Партизана прошлог марта је доживио прелом лијеве руке на утакмици против Хјустона и због тога је морао такође на вишемјесечну паузу.
Аустралијанац је био играч Даласа од јула 2023, када се вратио у НБА послије сјајне епизоде у Партизану и претходно сезоне проведе у Барселони. У најјачу лигу свијета стигао је још 2014. као високи пети "пик" драфта и велики таленат Јуте, која га је одабрала тог љета. Нажалост, већ 2014. доживио је прву тешку повреду - кидање предњег укрштеног лигамента кољена.
Четири године касније, такође у Јути, доживио је и још једну тешку повреду десног кољена (кидање пателе) и због тога је и тада морао на паузу. Да све буде још компликованије, његов тренутни проблем није стечен на терену, већ се прошлог љета стање његовог десног кољена закомпликовало послије операције и због тога је морао опет "под нож".
Играјући за Јуту, Кливленд и Далас, Данте Егзум просечно је постизао по 6,2 поена, уз 1,9 скок на укупно 320 лигашких НБА утакмица. У плеј-офу је одиграо 38 утакмица за Јуту (17) и Далас (21) и у узлози резервисте доприносио са 3,3 поена у просјеку.
