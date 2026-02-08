"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

Емина је рекла да јој је жао због тешког периода кроз који пролази Милица.

- Милица је тренутно, још увијек, у постпарталном периоду и њој и беби је потребна снага и мир. Жао ми је што пролази кроз ову ни мало пријатну ситуацију - рекла је она у емисији "Ексклузивно" и додала:

- Ту сам за њу као колегиница и пријатељ.

Милица је синоћ са бебом напустила породилиште

По Милицу је дошла мајка Јасмина која је изашла из болнице и право се упутила ка породилишту како би ћерки помогла око ствари.

- Све је било спремно за малог Богдана. Са мајком и сином је дошла кући и била је пресрећна кад су стигли - рекао је добро упућен извор за "Блиц".

Након што се породила, Милица се нашла у центру скандала када је у јавност изашла Љ.М - супруга мушкарца са којим је пјевачица добила сина. Тим поводом се огласила и пјевачица која ове наводе није демантовала, већ је истакла да није спремна да изнесе у потпуности своју страну приче.

- Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни бијеле. И од те истине не бјежим и не лажем. Али оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих ријечи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна.Разумијем да постоје снажне емоције. Разумем и туђу бол. Али исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове. Када се заборави да си прије свега човјек, жена, мајка - навела је она између осталог у свом саопштењу.

(телеграф)