Logo
Large banner

"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

Извор:

Телеграф

08.02.2026

19:43

Коментари:

0
"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

Пјевачица Милица Тодоровић прије неколико дана се породила и на свијет донијела сина Богдана. Сада се огласила њена колегиница и пријатељица Емина Јаховић која се чула са њом током тешког периода кроз који пјевачица пролази откако је супруга Богдановог оца изашла у јавност.

Емина је рекла да јој је жао због тешког периода кроз који пролази Милица.

- Милица је тренутно, још увијек, у постпарталном периоду и њој и беби је потребна снага и мир. Жао ми је што пролази кроз ову ни мало пријатну ситуацију - рекла је она у емисији "Ексклузивно" и додала:

- Ту сам за њу као колегиница и пријатељ.

Милица је синоћ са бебом напустила породилиште

По Милицу је дошла мајка Јасмина која је изашла из болнице и право се упутила ка породилишту како би ћерки помогла око ствари.

- Све је било спремно за малог Богдана. Са мајком и сином је дошла кући и била је пресрећна кад су стигли - рекао је добро упућен извор за "Блиц".

Након што се породила, Милица се нашла у центру скандала када је у јавност изашла Љ.М - супруга мушкарца са којим је пјевачица добила сина. Тим поводом се огласила и пјевачица која ове наводе није демантовала, већ је истакла да није спремна да изнесе у потпуности своју страну приче.

- Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни бијеле. И од те истине не бјежим и не лажем. Али оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих ријечи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна.Разумијем да постоје снажне емоције. Разумем и туђу бол. Али исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове. Када се заборави да си прије свега човјек, жена, мајка - навела је она између осталог у свом саопштењу.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

беба

Emina Jahović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марија Шерифовић

Сцена

Марија Шерифовић се обратила Милици Тодоровић! У јеку драме јој ово поручила

1 д

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Савјети

Психолог објашњава зашто нас толико занима случај Милице Тодоровић

1 д

0
Милиац Тодоровић пјевачица прослава рођендана

Сцена

Милица Тодоровић: Пролазим пакао

1 д

0
Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Сцена

Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

1 д

0

Више из рубрике

Пјевач и текстописац бенда „3 Doors Down“, Бред Арнолд, преминуо је након борбе са раком у 47. години, објавила је рок група на платформи X, пренио је данас BBC.

Сцена

Преминуо пјевач и текстописац бенда "3 Doors Down"

3 ч

0
Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

Сцена

Српска пјевачица у страху - ангажовала обезбјеђење

4 ч

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Сцена

Овдје је пронађен отети Даниел Кајмакоски: Држали му пиштољ на глави

5 ч

0
"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

Сцена

"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

20

15

Линдзи Вон оперисана!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner