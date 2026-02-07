Марија Шерифовић се обратила Милици Тодоровић! У јеку драме јој ово поручила

Извор:
Само четири дана након што је на свет донела сина Богдана, Милица Тодоровић нашла се у центру озбиљног скандала који је уздрмао јавност и друштвене мреже.
Наиме, извесна Љ. М. изнела је тврдње да је већ 19 година у законитом браку са мушкарцем који се у јавности доводи у везу са певачицом, као и да са њим има двоје деце. Ове изјаве брзо су се прошириле друштвеним мрежама и изазвале бројне реакције.
Док се у јавности воде полемике и износе различити коментари, у заштиту новопечене мајке стала је Марија Шерифовић, која се огласила поруком на свом Инстаграм профилу.
- Постоје тренуци у којима није најважније шта се десило, већ КАДА се о томе говори. А ово је ПОГРЕШАН тренутак. Говоримо о жени која је прије неколико дана родила живот, у тијелу које још увијек боли и у души која је отворена више него икада. У таквим данима, једино што има смисла јесте тишина и љубав.
Ниједна прича није цијела док се не сагледа из свих углова, а ниједан суд није чист ако је донијет из удобности туђег живота. Јавност нема право на све, а радозналост није исто што и истина - поручила је Шерифовићева.
Милица Тодоровић постала је мајка 3. фебруара, а онда је у јавност испливало да је отац њеног сина Богдана ожењен.
Певачица се огласила се три дана после порођаја саопштењем због прашине која се дигла у јавности након откривања идентитета оца њеног детета.
Наиме, након што се, још увијек законита супруга непознатог мушкараца огласила и открила да је он у браку с њом и да имају двоје деце - настао је хаос.
Милица је истакла да пролази кроз велики стрес какав ниједна жена не би требало да доживи.
-Драги моји, Наше дете има три дана.
А ја сва три дана пролазим као кроз прави пакао.
Постоје тренуци у животу сваке жене када јој је потребно само једно - мир.
Да се опорави. Да дође себи. Да у тишини упозна своје дете.
Мени ти тренуци нису дати.
Није прошло ни три дана од порођаја, а уместо да у тишини гледам нашег сина Богдана и учим како да будем мајка, из болничке постеље пролазим кроз стрес и притисак какав ниједна жена не би смела да доживи у тим тренуцима. Тај притисак је оставио озбиљне последице по моје здравље последице са којима се и даље борим.
Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни беле. И од те истине не бјежим и не лажем. Али оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих ријечи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна.
Разумем да постоје снажне емоције. Разумем и туђу бол. Али исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове. Када се заборави да си прије свега човјек, жена, мајка.
Савјети
Психолог објашњава зашто нас толико занима случај Милице Тодоровић
Моја стварност данас нису ни приче ни нагађања, већ борба да будем довољно јака да могу да будем ту за дијете.
У свој тој буци, ретко ко се запитао како сам ја.
Разумеће ме жене које су рађале - јер знају колико је то тежак, крхак и емотиван период, чак и када имате мир. А ја га нисам имала.
Од своје петнаесте године сам у јавности и никада се нисам скривала иза лажи. Могла бих данас да кажем много тога. Али бирам да вјерујем да вријеме увијек покаже шта је истина, а шта лаж. И да свака прича има и другу страну ону коју ћу испричати када будем спремна.
У овом тренутку, мој једини фокус је дијете и опоравак. Све остало све приче, тумачења и непроверене информације најискреније молим да се зауставе. Не због мене. Већ због једног малог живота који тек почиње и који заслужује мир.
Хвала свима који су показали разумијевање, топлину и људскост.
Милица
