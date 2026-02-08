Легендарни тенисер понизио Федерера због Ђоковића

Извор:
АТВ
08.02.2026
17:47
Славни руски тенисер Јевгениј Кафељников познат је као неко ко без длаке на језику коментарише дешавања у "бијелом спорту", а сада је без имало задршке поручио Роџеру Федереру да се његових достигнућа више нико не сјећа.
Његов став је јасан, ко има највише титула - он је ГОАТ.
Федерер је је вјероватно шампион у категорији "највољенији тенисер", али је Новак Ђоковић са освојене 24 титуле себи обезбиједио звање најбољег тенисера у историји. Рафа је остао негдје између...
Гостујући у једном руском подкасту, Кафељников је ријешио ГОАТ дебату на најједноставнији начин.
"Да будем искрен, сви су већ заборавили Федерера. То је моје лично мишљење. Са његових 20 титула Грен слема. Објективно говорећи, Надал има 22, Новак има 24. За неке ће Федерер остати највећи тенисер у историји, али бројке не лажу. Меримо на основу броја турнира и титула", изјавио је Кафељников.
Искрен је био Рус да није вјеровао у нови подвиг Новака Ђоковића на Аустралијан Опену након победе против Јаника Синера у полуфиналу.
"Да будем искрен, када је Карлос Алкараз освојио други сет, већ сам знао да Новак неће моћи да освоји још два сета", рекао је Кафељников.
Некада славни тенисер био је импресиониран пажњом публике и бројем навијача који су пратили овај дуел, што на стадиону, што путем малих екрана.
"Не знам какве су биле бројке гледалаца на телевизијском преносу меча, али сам сигуран да су биле огромне. Огромна публика тениских навијача била је прикована за овај меч", рекао је Рус.
