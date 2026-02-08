Logo
Линдзи Вон у стабилном стању

Извор:

СРНА

08.02.2026

18:04

Линдзи Вон у стабилном стању
Фото: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Америчка скијашица Линдзи Вон налази се у стабилном стању у болници након тешког пада током трке спуста на Зимским олимпијским играма у италијанској Кортини д'Ампецо, саопштено је из Скијашког савеза Сједињених Држава.

"Линдзи је задобила повреду, али је у стабилном стању и у добрим рукама тима америчких и италијанских љекара", наводи се у саопштењу.

Вонова је пребачена у болницу хеликоптером након што је доживјела тежак пад послије само 13 секунди вожње спуста.

Неименовани извор рекао је да се Вонова налази у болници у Тревизу.

Вонова је покушала да освоји олимпијско злато у спусту иако је раније задобила повреду предњег укрштеног лигамента.

