Logo
Large banner

Дјевојка (20) уплатила новац за стан, остала и без новца и без стана

Извор:

Индекс

10.02.2026

10:20

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Полиција је завршила кривичну истрагу над двојицом хрватских држављана са подручја Загреба, старости 32 и 47 година, који су осумњичени да су преварили двадесетогодишњу жену приликом изнајмљивања стана. Дјевојка је остала без више од 400 евра, саопштила је Полицијска управа Пожешко-славонска .

Огласили су стан, а затим нестали са новцем.

Сумња се да су осумњичени у јулу 2025. године путем онлајн огласа договорили изнајмљивање стана са двадесетогодишњом женом из околине Брестовца. Након што им је дјевојка платила више од 400 евра, прекинули су сваки контакт са њом.

Против двојице мушкараца биће поднет посебан извјештај надлежном државном тужилаштву.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

новац

станови

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Србија

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

13 ч

0
За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

Занимљивости

За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

15 ч

0
Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Занимљивости

Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

1 д

0
Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

4 д

0

Више из рубрике

Ужас у Хрватској: Држао старијег мушкарца као роба

Регион

Ужас у Хрватској: Држао старијег мушкарца као роба

1 ч

0
Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену

Регион

Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену

14 ч

0
Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

Регион

Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

15 ч

0
Нацистички симболи осванули на спортској дворани у Ријеци

Регион

Нацистички симболи осванули на спортској дворани у Ријеци

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner