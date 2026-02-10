Дјевојка (20) уплатила новац за стан, остала и без новца и без стана

Извор:
Индекс
10.02.2026
10:20
Коментари:0
Полиција је завршила кривичну истрагу над двојицом хрватских држављана са подручја Загреба, старости 32 и 47 година, који су осумњичени да су преварили двадесетогодишњу жену приликом изнајмљивања стана. Дјевојка је остала без више од 400 евра, саопштила је Полицијска управа Пожешко-славонска .
Огласили су стан, а затим нестали са новцем.
Сумња се да су осумњичени у јулу 2025. године путем онлајн огласа договорили изнајмљивање стана са двадесетогодишњом женом из околине Брестовца. Након што им је дјевојка платила више од 400 евра, прекинули су сваки контакт са њом.
Против двојице мушкараца биће поднет посебан извјештај надлежном државном тужилаштву.
(индекс)
Србија
13 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
1 д0
Хроника
4 д0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму