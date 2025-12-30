Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

Извор:
Тијело Сима Марковића (52) пронађено је у насељу Марковићи, изнад Будве, преноси Курир.
Према првим информацијама, постоји сумња да је ријеч о убиству, а његово име раније се доводило у везу са шкаљарским кланом, наводно због подршке Милу Божовићу, бившем челнику општине Будва, који је ухапшен због сумњи на шверц кокаина и повезаност с криминалним групама.
- Чланови породице су га од јутра звали на телефон, али се није јављао. Након тога је услиједио хорор. Убијен је у близини градског гробља Марковићи, а тијело је пронађено поред аутомобила - рекао је извор близак истрази.
Како се наводи, убијени мушкарац је прије неколико мјесеци јавно пријетио вођи кавачког клана.
- На свадби је Марковић узео микрофон у руке и, умјесто да запјева, преко микрофона је запријетио Радоју Звицеру - навео је извор.
Исти извор додаје да је Марковић раније наводно хапшен због плантаже марихуане, за коју се сумња да ју је посједовао у селу Марковићи.
Према доступним информацијама, Марковић се бавио ловом и имао мању узгајивачницу паса.
