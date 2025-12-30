Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у друштво

Извор:
Након што су полицијске снаге са шљемовима и штитовима потиснули становнике Ботуна са локације предвиђене за градњу погона за пречишћавање отпадних вода Подгорице, радови су почели, на градилишту је постављена сужбена табла, а прилазе том мјесту обезбјеђује полиција.
Ботуњани су се на недавном референдуму готово стопостотно изјаснили против градње Погона за пречишћавање отпадних вода Подгорице у њиховом мјесту.
Полиција је након нагуравања, привела 54 особе. Међу приведенима су и лидер ДНП-а Милан Кнежевић и предсједник општине Зета Михаило Асановић, којег су полицајци унијели у марицу. Кнежевић је рекао да ће Предсједништву ДНП-а предложити излазак из парламентарне већине, ако полиција насрне на становнике Ботуна.
''Мјештани Ботуна поручују да Погон за пречишћавање отпадних вода Подгорице у Ботуну неће дозволити и позивају власт на дијалог. Потискивање становника Ботуна са локације предвиђене за градњу колектора и привођења унијели су нови раздор на црногорску политичку сцену и нове подјеле у црногорско друштво'', рекао је Милан Кнежевић, предсједник ДНП-а .
Полиција је саопштила да је свих 54 приведених Ботуњана пуштено на слободу након што су од њих прикупљене информације. Премијер Црне Горе Милојко Спајић захвалио је градоначелнику Подгорици Саши Мујовићу на томе што је омогућен почетак градње колектора и похвалио полицијску интервенцију. Исто је учинио и Мујовић. С друге стране, Ботуњани су у знак протеста блокирали кружни ток који води ка Аеродрому Подгорица, а потом и друге саобраћајнице у Зети и ка Тузима. Жељезнички саобраћај је одблокиран, али још није нормализован на релацији Бар-Подгорица.
